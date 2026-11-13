Aseguran que Julieta Prandi volvió con un exnovio a un mes de separarse: “Mientras tanto Emanuel Ortega se refugia en su familia”

Julieta Prandi atraviesa un período de cambios personales tras el final de su relación con Emanuel Ortega, una historia que había ocupado un lugar destacado en el mundo del espectáculo durante los últimos años. En medio de esta nueva etapa, comenzaron a surgir versiones sobre recientes coincidencias y encuentros con un exnovio que despertaron los rumores de un posible acercamiento.

Los rumores que vinculan a Julieta Prandi y su exnovio a un mes de separarse de Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos que mantienen la atención sobre la expareja. A pocas semanas de que trascendiera el final de la relación, surgieron nuevas versiones sobre la vida sentimental de la conductora, que la vinculan con un exnovio. Mientras el músico atraviesa este presente acompañado por su círculo más cercano y enfocado en su entorno familiar.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La historia entre la conductora y el músico había despertado interés desde sus comienzos por tratarse de dos figuras reconocidas del espectáculo argentino. Durante varios años compartieron una relación que se mostró consolidada, acompañándose en cada momento. A poco menos de un mes de su casamiento, la artista compartió un comunicado en sus redes sociales donde reveló que su vínculo con el hijo de Palito Ortega había llegado a su fin.

Tras la ruptura, ambos mantuvieron un bajo perfil público respecto de los motivos de la separación. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento de Julieta Prandi con una persona que formó parte de su pasado sentimental. La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez durante su participación en A la mañana con Mora (El Trece), donde aportó detalles sobre una situación que llamó la atención.

Allí, el panelista compartió detalles de un encuentro que habría ocurrido en un reconocido restaurante de la costanera. Sin dar inicialmente el nombre del protagonista, describió la situación al aire y señaló: “Mirada va, mirada viene. Ella rubia, post 40, él 30 y pico, mega rockero”. Más adelante identificó al supuesto involucrado como Guido Sardelli, cantante e integrante de Airbag, lo que rápidamente generó repercusiones.

Julieta Prandi y Guido Sardelli, los rumores que reactivaron una historia del pasado

Según la versión presentada por Gustavo Méndez, Julieta Prandi y Guido Sardelli habrían coincidido en el mismo sector del restaurante durante la noche del jueves de la semana pasada. “Él es cantante y es del palo de la música”, comentó el periodista al ampliar la información sobre el encuentro que despertó versiones de un posible acercamiento entre los dos. De acuerdo con su relato, la cercanía observada entre ellos no pasó inadvertida para quienes se encontraban en el lugar.

Los dichos de Gustavo Méndez sobre Julieta Prandi y Guido Sardinelli

El nombre del integrante de Airbag no apareció de manera casual en esta historia. De acuerdo con lo que recordó el periodista, la actriz y el músico ya habían mantenido una relación años atrás. En publicaciones posteriores, el periodista señaló que ambos vivieron un romance durante el verano de 2019, en una etapa en la que la modelo ya se encontraba separada de Claudio Contardi. Esa relación se habría extendido algunos meses y finalizado durante 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia.

En sus publicaciones, Gustavo Méndez también aseguró que Julieta Prandi y Guido Sardelli “fueron vistos muy cerquita” en el restaurante Gardiner, ubicado en la costanera porteña. A partir de esa observación surgieron las especulaciones sobre una posible reconciliación del vínculo que ambos habrían tenido años atrás. Mientras tanto, el periodista también se refirió al presente de Emanuel Ortega, sostuvo que atraviesa un momento sensible tras la separación y afirmó que continúa afectado por el fin de la relación.

Emanuel Ortega

Julieta Prandi quedó nuevamente en el centro de la atención mediática a partir de las versiones que la vinculan con una persona de su pasado sentimental, en medio de las repercusiones que todavía genera su separación de Emanuel Ortega. La información surgió a partir de un encuentro entre la actriz y Guido Sardelli que habría tenido lugar en los últimos días y que fue dado a conocer por Gustavo Méndez.

VDV