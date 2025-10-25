La historia de amor de Mariana Fabbiani y Mariano Chilhade: crisis superadas, 20 años juntos y dos hijos en común

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade compartieron más de dos décadas de amor, trabajo y familia, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Desde que se conocieron, la conductora y el productor construyeron un vínculo que trascendió lo profesional y se consolidó en lo personal, con proyectos televisivos que marcaron época y una familia que siempre fue su prioridad. Sin embargo, en los últimos tiempos, las versiones de una crisis pusieron a la presentadora de DDM (América TV) y al CEO de Mandarina nuevamente en el centro de la escena mediática.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, un amor que trasciende fronteras

El amor entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade nació a comienzos de los 2006, cuando ambos coincidieron en una producción televisiva. Ella ya era una figura reconocida en la conducción, mientras que él se destacaba detrás de cámara como uno de los productores más talentosos del país. La relación avanzó con discreción, lejos de los flashes, y pronto sellaron su historia con la llegada de sus dos hijos: Matilda, nacida en 2010, y Máximo, en 2014. Aquellos años marcaron un momento pleno en la vida de ambos, combinando la maternidad, la paternidad y el crecimiento de su empresa audiovisual, Mandarina Contenidos, la productora creadora de grandes éxitos como LAM, El diario de Mariana, El amor después del amor -la serie sobre Fito Páez-.

El nacimiento de Matilda, en 2010, fue una de las mayores alegrías para la pareja. La nieta de Mariano Mores, en plena conducción de su programa, expresó en aquel momento que la maternidad le cambió la forma de ver la vida. Poco después, la llegada de su segundo hijo, Máximo, consolidó aún más su familia, y las apariciones públicas mostraban a un matrimonio sólido, unido por el amor y la complicidad profesional. La pareja se apoyó en cada proyecto, y durante años fueron ejemplo de equilibrio entre la vida laboral y la personal.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En los últimos tiempos comenzaron a circular versiones sobre una supuesta distancia entre ellos. Según trascendió, las agendas laborales y los proyectos individuales habrían enfriado la relación. Mariana se enfocó de lleno en su regreso a la televisión, mientras que Chihade amplió su rol como productor y empresario, al frente de nuevos formatos y coproducciones internacionales. A pesar de mantener un bajo perfil, las especulaciones sobre una crisis no tardaron en llegar.

Los medios de comunicación aseguraron que hubo momentos de tensión en la pareja que los había llevado a mantener una severa crisis. Ambos habrían atravesado una etapa de replanteos, intentando redefinir su vínculo más allá de los años compartidos y las responsabilidades familiares. Aunque Mariana desmintió públicamente su separación: “No estoy separada. Estoy con mucho trabajo, gracias por preocuparse y preguntar como siempre hacen”, dijo aquel entonces.

Durante más de veinte años, los compañeros de vida demostraron que el amor puede sostenerse en medio de los vaivenes de la vida pública. Su historia combinó pasión, familia y proyectos compartidos, pero también los desafíos propios de cualquier pareja que convive con la fama y las presiones del medio. Más allá de los rumores, su vínculo sigue siendo un ejemplo de respeto mutuo y compromiso.

“Nos ensamblamos como pareja de manera natural. Matilda tiene la fantasía del casamiento, y por eso a veces lo consideramos. Tal vez nos casemos cuando nuestros hijos sean grandes y puedan participar de ese momento. Aunque ya me siento completamente casada, es bonito celebrar el amor”, comentó Mariana en una entrevista.

Hoy, la vida de Mariana Fabbiani parece estar en un nuevo capítulo, marcado por la crianza de dos adolescentes y el éxito de su magazine vespertino. Con su familia siempre como motor y con una carrera que la mantiene vigente, la conductora se muestra enfocada en su presente y en su familia. La historia con Mariano Chihade, con sus luces y sombras, sigue siendo una de las más reconocidas del medio, reflejo de una pareja que supo crecer, reinventarse y enfrentar juntos las etapas más intensas de su convivencia.

