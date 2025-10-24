Benjamín Vicuña y una tierna postal para acortar la distancia con su hijo, Amancio

Benjamín Vicuña y Amancio compartieron una tierna posta que acortó la distancia entre ellos, mientras el niño se encuentra en Turquía. El actor encontró una forma especial de conectarse con su hijo menor, en un momento que refleja cómo se sostiene el vínculo familiar más allá de los kilómetros.

Benjamín Vicuña emocionó a todos al mostrar cómo se mantienen cerca con Amancio

Benjamín Vicuña compartió un momento íntimo y familiar que refleja cómo mantiene el vínculo con su hijo menor, Amancio, a pesar de la distancia. El actor chileno publicó una imagen de una videollamada que tuvo con el pequeño, en la que ambos aparecen conectados desde distintos puntos del mundo.

Benjamín Vicuña y Amancio

En las últimas horas, el artista compartió en sus redes sociales una historia donde se lo podía ver en una llamada junto al menor de sus hijos. En la captura, el niño aparece con un filtro digital que le coloca unos anteojos redondos con reflejos de cielo y nubes, mientras hace un gesto divertido con los labios. En la esquina superior derecha, el acotr replica la expresión de su hijo, en una clara señal de complicidad.

La imagen que compartió Benjamín Vicuña también fue acompañada por la canción “White Keys” de Chilly Gonzales, dándole un tono suave y melódico al momento. La imagen también revela una dinámica cercana entre ambos. El actor aparece sonriente, atento a Amancio en una escena que transmite tranquilidad.

Benjamín Vicuña y Amancio

En la misma línea, este estilo de publicaciones se suma a otras que el artista compartió sobre distintas etapas de su vida familiar. Aunque suele mantener un perfil reservado, en ocasiones elige mostrar fragmentos de su vínculo con sus hijos. La publicación de la videollamada generó reacciones entre sus seguidores, que destacaron la ternura del gesto.

El nuevo acuerdo al que llegaron Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos

En medio de la estadía de la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi, trascendió que ella y Benjamín Vicuña habrían alcanzado un nuevo acuerdo relacionado con la organización familiar. El pacto contempla ajustes en la dinámica de los hijos que tienen en común, incluyendo la cantidad de días que permanecerán en la residencia que comparten con la actriz y el futbolista.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia

Según la información que se conoció, los abogados de ambas partes definieron un esquema que contempla períodos diferenciados de convivencia, respetando los tiempos de cada uno. El acuerdo se enmarca en una etapa de reorganización familiar, en la que se busca establecer pautas claras para la crianza compartida.

Benjamín Vicuña y Amancio compartieron una tierna posta que permitió acortar la distancia entre ellos, en un momento marcado por la conexión familiar a través de gestos simples. La imagen que los reunió desde distintos lugares refleja cómo se sostiene el vínculo entre padre e hijo en medio de rutinas separadas.

