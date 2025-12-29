Novio y fotógrafo: la romántica tarde de playa de Wanda Nara y Martín Migueles en medio de rumores de infidelidad

Wanda Nara y Martín Migueles fueron foco de atención mediática, luego de que salieran rumores de supuestas infidelidades por parte del empresario. A pesar de la palabra de la tercera en discordia y los dichos de los medios de comunicación, la conductora y su pareja decidieron hacer oídos sordos, y disfrutar de una romántica escapada veraniega en Punta del Este. Con el atardecer de fondo, fueron vistos en la playa, donde su actitud marcó cómo se encuentra su relación actual.

La romántica tarde de Wanda Nara y Martín Migueles / Créditos: RS Fotos

Las románticas fotos de Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles mantienen su relación romántica públicamente, pero se resguardan en solo algunas fotografías compartidas por ambos en las redes sociales. Es por eso que los fanáticos siempre piden ver más de ellos juntos, sobre todo ahora que su amor está bajo la atenta mirada de todos por los rumores de romance. Alejándose de los dichos y las supuestas pruebas, la pareja se mostró en una playa de Punta del Este, en la zona de La Bonita, en una escapada romántica, con familia incluida.

En las fotografías que se lograron captar, se los ve a ambos disfrutar de su compañía, mientras los hijos de Wanda juegan en la playa, con la arena y el mar, y Zaira Nara los acompaña en la diversión. La conductora posó para la cámara de Migueles, quien no dudó en tomarle fotos, y también logró que él modelara para ella. Francesca e Isabela se mostraron cercanas al empresario, al igual que los varones de Nara. Además, la pareja compartió besos, abrazos y muchas sonrisas, demostrando que están alejados de la separación por los rumores.

Entre rumores de infidelidades y salidas románticas

En SQP (América), revelaron que Martín Migueles habría estado manteniendo conversaciones con Claudia Ciardone, quien, acto seguido, confirmó públicamente haber recibido mensajes recientes del empresario. Esto desató un momento de crisis para la pareja, quien disfruta de un fin de año y Navidad en familia en Punta del Este. Sin embargo, Wanda Nara ignoró las versiones de crisis, y se mostró más enamorada que nunca del hombre, quien también no dudó en darle demostraciones de cariño en una playa pública, en la zona de La Bonita.

Las fotografías de Wanda Nara y Martín Migueles demostraron que se mantienen alejados de los rumores de crisis e infidelidades, y demuestran su romance en cada ocasión que pasan juntos. Con la familia, y vistas del mar y el atardecer, la pareja disfrutó de una tarde romántica, dejando en claro que no había problemas entre ellos, y que el amor está cada día más fuerte. Los usuarios de las redes sociales, no tardaron en dar a conocer su opinión y viralizar las fotografías tomadas del mismo.

