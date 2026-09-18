Así están hoy Matilda y Máximo, los hijos de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más queridas y respetadas de la televisión argentina, consolidando su trayectoria gracias a su carisma, frescura y versatilidad frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de la gran exposición que exige su profesión cotidiana y el brillo de los estudios de televisión, la presentadora de DDM logró construir un sólido refugio personal junto a su pareja, Mariano Chihade. Ambos formaron una de las familias más estables del espectáculo de nuestro país, eligiendo conscientemente mantener su vida cotidiana y la crianza de sus herederos en un entorno resguardado, alejados casi por completo de las miradas mediáticas y preservando la intimidad familiar de forma estricta.

La familia de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

La historia de amor de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

El romance entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade nació en los pasillos de América TV durante el 2006. En aquel momento, ella disfrutaba de un arrollador éxito profesional, consolidada en la cima de la popularidad y el reconocimiento gracias al gran momento de fama que atravesaba liderando RSM (Resumen de los Medios), un ciclo diario innovador que marcaba tendencia en las noches de la televisión argentina. Por su parte, él se desempeñaba detrás de escena ocupando un puesto clave en la gerencia de programación de la misma emisora televisiva.

A pesar de la inmediata atracción que sintieron, la relación tardó un tiempo en concretarse formalmente debido a que trabajaban juntos de forma cotidiana. Tras la desvinculación laboral de él del canal, una supuesta reunión para proponerle un proyecto radial ficticio se convirtió en la excusa ideal para su primera cita oficial. La química resultó innegable y el flechazo mutuo hizo que decidieran mudarse juntos al poco tiempo de comenzar a frecuentarse.

A lo largo de casi dos décadas, el vínculo no paró de consolidarse a base de compañerismo. En mayo de 2010, la pareja selló su felicidad con el nacimiento de su primera hija, Matilda Chihade. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2014, la llegada de su hijo menor, Máximo Chihade, completó la familia. Además del plano afectivo, la pareja expandió su éxito al ámbito empresarial fundando Mandarina Contenidos, la productora con la que crearon numerosos formatos de televisión juntos, demostrando que la confianza mutua sigue siendo la clave principal para balancear el amor y los negocios.

La familia de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Así está hoy Matilda, la hija de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

La primogénita del clan, Matilda Chihade, se convirtió en una auténtica mujercita que impacta a todos por el asombroso parecido físico y estético que mantiene con su Mariana Fabbiani. A sus 16 años, con su frescura, simpatía natural y una mirada cargada de luz propia, la adolescente refleja en cada una de sus apariciones públicas la misma impronta y sofisticación que consagraron a la conductora en la televisión. Su gran paso hacia la madurez quedó registrado con su glamorosa fiesta de 15 años, un evento largamente soñado que la familia celebró en el exclusivo hotel Alvear Icon de Puerto Madero rodeada de sus seres más queridos.

Según varios medios de comunicación, y las postales que comparte su mamá, Matilda divide sus días entre sus responsabilidades en la escuela secundaria y su profunda vocación por las disciplinas artísticas. Desde muy chica asiste a una prestigiosa academia para perfeccionarse en danzas urbanas, y, asimismo, consolidó una fuerte y activa presencia en redes sociales, perfilándose con paso firme como una de las futuras influencers de las nuevas generaciones. En plataformas como TikTok, la adolescente suele marcar tendencia compartiendo sus trabajadas coreografías de baile, sus looks diarios y divertidos desafíos de contenido. Aunque sus padres cuidan su privacidad, su carisma natural y su estilo propio para la moda hacen que cautive a miles de seguidores, siendo la que más aparece en el Instagram de sus padres.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Así está hoy Máximo, el hijo de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

El integrante más pequeño del hogar es Máximo Chihade, quien nació en septiembre de 2014. Con 12 años, y a diferencia de la exposición que suele rodear a sus famosos padres, el niño transita su ingreso a la preadolescencia bajo un perfil sumamente reservado, destacándose en su círculo íntimo por ser un chico contenedor, profundamente dulce, inteligente y compañero. En sus actividades cotidianas, divide su tiempo entre sus obligaciones escolares y sus marcados hobbies personales.

El menor del clan no posee cuentas públicas individuales ni suele aparecer en las postales que comparte Mariana Fabbiani. Las únicas apariciones de Máximo en el universo virtual ocurren de manera excepcional en viajes familiares y postales grupales de gran cantidad. Así, y con algunos recuerdos que la conductora aún guarda en su galería, deja en evidencia ante sus seguidores el notable estirón físico que dio en el último tiempo.

Máximo, el hijo de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade lograron formar el hogar que siempre soñaron. A través de sus redes sociales, la conductora demuestra cotidianamente el profundo orgullo y amor con el que cría a Matilda y Máximo, mostrándose siempre como una mamá sumamente compinche, afectuosa y dedicada al presente de sus hijos. Bajo el perfil reservado, los adolescentes crean su propio camino, y van eligiendo si quieren seguir con la fama de sus padres o alejarse de ella.

A.E