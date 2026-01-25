La noche de gala de Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola en el Teatro: looks de lujo y mucha música

Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola vivieron una jornada única en la noche del sábado. La pareja asistió a una gala de lujo y disfrutó de una obra excepcional, con la música como estrella y el homenaje a uno de los grandes íconos de la historia del espectáculo en el país.

Los looks de Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola

“Extraordinario”, escribió Rosella Della Giovampaola en su cuenta de Instagram, mencionando el estreno de la obra que rinde homenaje a Ástor Píazzolla y felicitando al equipo que se encuentra detrás de la producción. Junto a ese mensaje, añadió una serie de postales en la que se puede ver un resumen de lo que fue la noche junto a Gustavo Yankelevich.

Una de las fotos que compartió Rosella Della Giovampaola / Instagram

Rosella Della Giovampaola lució un vestido largo, de inspiración romántica, en un tono azul vibrante. Un diseño sin breteles, con escote recto y silueta ajustada en la parte superior, que se abre suavemente desde la cintura. El bordado delicado y los pequeños calados, aportaron textura y sofisticación.

Completó el conjunto con Sandalias de taco alto, en tono claro y un clutch blanco estructurado, que sumó contraste. Llevó el pelo suelto, con ondas suaves y volumen natural y un maquillaje prolijo y clásico, acorde a la formalidad de la gala.

Rosella Della Giovampaola / Netflix.

Gustavo Yankelevich, por su parte, fue por un look clásico y sobrio. Llevó un saco oscuro, con camisa clara, lo que le dio un contraste limpio y elegante. El pantalón, un jean de corte clásico, mantuvo los mismos tonos y una línea recta y tradicional, para terminar en unos zapatos que se lucieron en la misma línea.

En su cuenta de Instagram se pudieron ver los looks de Rosella Della Giovampaola .

Sin dudas se trató de una jornada única, en la que Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola disfrutaron de una gala extraordinaria, como ellos mismos comentaron. Como no podía ser de otra manera, ambos estuvieron a la altura de lo que se podía esperar, con dos looks destacados, sublimes y con mucho estilo.