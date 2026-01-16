Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola, vacaciones en familia ensamblada

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich confiesan que no hay mejor que pasar días en familia. Hace casi 26 años que son pareja y han atravesado juntos los momentos más felices y también los más tristes. Compañeros incondicionales, la socialité y el productor pasaron las fiestas en su casa de Punta del este junto a sus hijos y nietos.

La pareja junto a Toscana, hija de Rossella y su marido, Xander Williams, y los nietos de Yankelevich: Valentín, Azul y Franco.

Cómo es la familia ensamblada de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich

Quienes la integran son la heredera de la experta en moda, Toscana Garfunkel, quien asistió con su marido el financista Xander Williams, y los tres amores de Gustavo: sus nietos, Franco, Azul y Valentín Giordano, hijos de la recordada Romina Yan y de Darío Giordano. El 31, todos posaron juntos formando una verdadera postal de Año Nuevo.

Rossella lució un vestido de Valentino color lila que acentuaba su elegancia etérea y distinguida.

Cuál fue el look que eligió "Tosky", como llaman a la hija de Rossella, para celebrar con su madre.

Divina y amante de la moda como Della Giovampaola, Toscana apostó por un diseño de Zimmerman en tono celeste con delicado estampado floral. Azul, la nieta mujer de Yankelevich combinó un clásico vestido blanco con botas negras mientras los hombres de la familia posaron con jeans y camisas blancas.

Toscana se lleva muy bien con Azul Giordano, nieta de Gustavo Yankelevich, a quien adora.

Gustavo y Rossella son una pareja consolidada. Ella es italiana nacida en la Toscana y viuda de Jorge Garfunkel. Gustavo es un reconocido productor y fue esposo de Cris Morena. “Amamos estar en familia”, dijo Rossella.

La hija de Rossella vive en New York con su marido financista, Xander Williams.

Cómo son los veranos de Rossella y Yankelevich en suelo esteño

Si bien no está casada, la pareja que se destaca por su fortaleza, veranea en Punta del Este. No frecuentan mucho a la playa, y los dos aman compartir tiempo en familia con charlas, comidas, juegos y atardeceres. Toscana está radicada junto a su marido en Nueva York y tiene una excelente relación con Gustavo. También se lleva muy bien con Azul y juntas disfrutan de una estadía divertida y de mucho afecto.