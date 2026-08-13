La nueva vida de Camila Lattanzio: de ser protagonista en Gran Hermano y DJ a abrir una verdulería

Camila Lattanzio saltó a la fama en 2022, cuando formó parte de Gran Hermano y comenzó a ganar popularidad entre los espectadores. Después de su paso por el reality, la joven continuó vinculada al mundo del espectáculo y exploró diferentes facetas profesionales.

Camila Lattanzio

A lo largo de estos últimos años, Camila Lattanzio incursionó en distintos ámbitos: participó de Cantando, hizo obras de teatro, se desempeñó como cantante y DJ y realizó presentaciones dentro y fuera del país. Ahora, cinco años después de su ingreso a la casa más famosa, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y abrió una verdulería en Villa Devoto.

Camila Lattanzio abrió una verdulería en Villa Devoto

El nuevo emprendimiento de Camila Lattanzio comenzó a tomar forma a través de las redes sociales, donde mostró parte del trabajo previo a la inauguración. La exparticipante de Gran Hermano incluso salió a recorrer el barrio para comparar los precios de su negocio con los de otros comercios y promocionó diferentes ofertas.

La inauguración estuvo acompañada por precios promocionales y regalos para los primeros clientes. Durante la jornada, los vecinos se acercaron en gran cantidad y se formaron largas filas que se extendieron durante varias horas. La respuesta de los clientes se trasladó también a las redes sociales, donde varios usuarios destacaron los precios y la calidad de la mercadería.

De Gran Hermano a cantante, DJ y actriz: todos los trabajos de Camila Lattanzio

Semanas antes de inaugurar el local, Camila Lattanzio reflexionó sobre ese recorrido y reconoció que había transitado numerosas experiencias desde que se hizo conocida: “Tengo 25 años, estuve en Gran Hermano en 2022, estuve el Cantando, hice obras de teatro, fui cantante, fui DJ, toqué por todo el país, salí del país… Sinceramente en estos últimos cinco años fui de todo”, expresó.

Luego, Camila Lattanzio explicó cómo llegó a este nuevo momento de su vida: “Tuve todo tipo de profesiones y tuve que buscar y encontrar qué quería ser”. Ahora, su proyecto en Villa Devoto le permite combinar el trabajo cotidiano con dos aspectos que también forman parte de su recorrido: el contacto directo con la gente y la posibilidad de promocionar su emprendimiento a través de las redes sociales.