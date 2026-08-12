Así es el nuevo estilo de Luli Fernández tras su separación de Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández atraviesa una nueva etapa personal tras su separación del abogado Cristian Cúneo Libarona, padre de su hijo Indalecio. Tanto es así que cambió su forma de vestirse, dejando atrás looks minimalistas para apostar por otros más jugados y en tendencia.

La transformación fashionista de Luli Fernández que cautivó a sus seguidores

Después de confirmar en octubre de 2025 su separación de Cristian Cúneo Libarona, con quien estuvo 14 años, Luli Fernández decidió hacer un cambio en su estilo y esto se percibe en cada publicación que realiza en su red social. Durante años, la conductora construyó una imagen asociada al minimalismo, la prolijidad y las prendas clásicas, donde las camisas, los blazers, pantalones de sastrería, y una paleta neutra formaban parte de una estética elegante y sofisticada.

Ahora, sin abandonar por completo esa sofisticación, parece haber encontrado una nueva manera de llevarla: menos formal, más sensual y con una fuerte impronta trendy. Uno de sus looks más recientes resume perfectamente esta nueva estética. Luli Fernández lució un top negro de inspiración corsetera, con breteles finos y un recorte que deja parte del abdomen al descubierto. Lo combinó con un pantalón negro amplio y de tiro alto, logrando un outfit monocromático pero mucho más sexy que los que acostumbraba mostrar.

Así es el nuevo estilo de Luli Fernández

La clave está en el contraste: una prenda superior ajustada y reveladora junto a un pantalón de silueta amplia. Es una fórmula que recupera códigos del Y2K, pero adaptados a una estética moderna y sofisticada. En otro de sus outfits llevó todavía más lejos esa búsqueda. Luli Fernández eligió una blusa manga larga en color gris oscuro con recortes cut out y una minifalda cargo en color beige. Su estilismo se completó con unas botas XL de caña alta y silueta amplia.

Otro de sus looks demuestra que ahora también busca reinterpretar las piezas clásicas. La modelo llevó una camisa blanca de inspiración sastrera, pero lejos de usarla de manera tradicional, la eligió con un diseño envolvente y un cinturón incorporado que marca la cintura y genera una silueta tipo wrap. La combinó con un pantalón capri verde oliva, sumando otro de los códigos que aparecen con fuerza en su guardarropa actual: la moda urbana.

Luli Fernández se renueva con looks sensuales, femeninos y en tendencia

Si antes su estilo podía definirse como minimalista, clásico y elegante, hoy aparecen nuevas palabras para describirlo: sensual, femenino, audaz y trendy. El negro continúa siendo uno de los colores favoritos de Luli Fernández, pero ahora lo utiliza de otra manera: con transparencias, recortes, prendas ajustadas y escotes. También incorpora el tono beige, que funciona como base para outfits de día y noche.

Así es el nuevo estilo de Luli Fernández

En febrero de este año, Luli Fernández apostó por un outfit moderno y sexy: top beige ceñido al cuerpo con profundo escote en V y detalles cut out, combinado con pantalón de jean tiro bajo wide leg. Para salidas nocturnas, la periodista opta por diseños cortos, reinventados y en tendencia. Asimismo, deja la piel al descubierto y apuesta por atuendos más jugados, los cuales cosechan una lluvia de "likes" en redes sociales.

Así es el nuevo estilo de Luli Fernández tras su separación de Cristian Cúneo Libarona. La top model se permite jugar más con la moda y aprovechar cada look como una oportunidad para explorar nuevas tendencias, animarse a combinaciones más audaces y mostrar una faceta más sensual.