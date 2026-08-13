Cómo nació la historia de amor de Florencia Torrente y su novio, Santiago Slapak, con quien convive

Las últimas semanas estuvieron cargadas de emociones para Florencia Torrente, quien decidió renovar por completo su casa ubicada en un exclusivo barrio de Buenos Aires. Tras realizar una remodelación integral y compartir las primeras imágenes del impactante resultado, todas las miradas se posaron también sobre Santiago Slapak, su pareja y con quien convive.

Santiago Slapak, el novio polifacético de Florencia Torrente

Florencia Torrente lleva un perfil público alejado de los medios de comunicación y de los escándalos mediáticos. Enfocada en su carrera como influencer, actriz y modelo, la hija de Araceli González intenta mantener su vida privada por fuera de las cámaras. No obstante, luego de la remodelación de su casa, su noviazgo con Santiago Slapak volvió a despertar el interés público. Si bien la pareja suele mantener un bajo perfil y evita exponer detalles de su intimidad, algunas apariciones y publicaciones recientes dejaron entrever que atraviesan un momento especial en su relación.

Santiago Slapak, el novio de Florencia Torrente | Instagram

Según trascendió, el romance habría comenzado a principios de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos por primera vez en la Gala del Teatro Colón y captados por las cámaras de los periodistas. El joven, algunos años menor que ella, vivió durante un tiempo en Estados Unidos, donde se dedicó al fútbol como defensor jugando para el Southern Connecticut State University. Sin embargo, una lesión que sufrió lo llevó a regresar a la Argentina. De vuelta en el país, encontró un nuevo rumbo profesional y actualmente trabaja como fotógrafo y publicista, mientras continúa desarrollando distintos proyectos vinculados a esta actividad.

Pero la fotografía no sería su única pasión. También se destaca por sus habilidades en la cocina y cuenta con un perfil de Instagram en el que comparte algunas de sus especialidades y preparaciones. Allí, desarrolla su faceta gourmet a través de la elaboración de platos cuidadosamente preparados, en sintonía con un estilo de vida saludable.

Santiago Slapak, el novio de Florencia Torrente | Instagram

Así nació la historia de amor de Florencia Torrente y su novio, Santiago Slapak

La historia de amor entre Florencia Torrente y Santiago Slapak comenzó en la ciudad de Pilar, donde ambos coincidieron a través de un grupo de amigos en común que ofició de nexo entre ellos. Con el paso del tiempo, el vínculo fue creciendo de manera paulatina y, aunque eligieron mantenerlo lejos de la exposición, las imágenes y fotos en redes de la modelo comenzó a marcar la seriedad de su romance.

Santiago Slapak, el novio de Florencia Torrente | Instagram

En febrero de 2025, Florencia atravesó uno de los golpes más duros de su vida con la muerte inesperada de su padre, Rubén Torrente. En medio de ese dolor, Santiago se convirtió en una presencia fundamental para la actriz, ya que la relación había comenzado apenas un mes antes de la pérdida. Desde entonces, el joven permaneció a su lado y la acompañó durante un período marcado por el duelo y la necesidad de reconstruirse emocionalmente.

Este año, la pareja decidió dar un paso más en su historia y comenzar a compartir su amor bajo el mismo techo. La elección de apostar por una vida en común sumó un capítulo inesperado a su historia y dejó en claro que el vínculo atraviesa una etapa de plena consolidación.

Florencia Torrente y Santiago Slapak fueron construyendo una relación que, pese a mantenerse alejada de los medios, encontró en el último tiempo nuevas formas de hacerse visible. Mientras transitan esta etapa de a dos -con convivencia incluida y nuevos cambios en la vivienda-, la pareja elige disfrutar de su presente y resguardar aquello que sucede puertas adentro.