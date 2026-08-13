Así es el nuevo look de Caro Calvagni con una técnica ideal para mantener su cabello sano y fuerte

Caro Calvagni acostumbra a los usuarios de las redes sociales a mostrar su pasión por la vida fitness y los hábitos saludables. Sin embargo, en las últimas horas, decidió compartir su felicidad al volver a la Argentina e ir directo a la peluquería para cambiar su look.

Caro Calvagni renovó su look con un cambio sutil en el cabello

Caro Calvagni regresó a Buenos Aires tras unos días en Francia con su esposo, Nicolás Tagliafico, y sorprendió a sus seguidores con una imagen renovada. En medio de su estadía en el país, la modelo pasó por un salón de belleza y apostó por un sutil pero necesario cambio para mantener su cabello saludable.

“Holi, llegué y me corté el pelo”, escribió junto a un clip que compartió en sus historias de Instagram, donde se la puede ver en el living de su hogar y luciendo un trendy look invernal. Fiel a su estilo, la empresaria textil combinó comodidad y elegancia en una propuesta ideal para los días más fríos, donde fusiona un abrigo chocolate con lazo en la cintura y un legging negro oxford.

Caro Calvagni

Tal como se puede ver, Caro Calvagni decidió cortar las puntas y entresacar ligeramente el volumen de su pelo. Se trata de un cambio discreto que, además de renovar la apariencia de la melena, permite eliminar las partes más castigadas y darle un aspecto más sano, liviano y prolijo.

La influencer mantuvo el largo de su pelo, pero apostó por una terminación más liviana y con mayor movimiento. Este tipo de corte es una alternativa ideal para quienes buscan refrescar su imagen sin realizar una transformación radical y, al mismo tiempo, recuperar la vitalidad de las puntas.

La técnica en tendencia que eligió Caro Calvagni

Una de las técnicas más utilizadas para conseguir este efecto, además de cortar las puntas, es el entresacado, un recurso de peluquería que permite retirar parte del volumen y generar una melena más liviana sin necesidad de cortar varios centímetros de largo. Se realiza de manera estratégica, especialmente en cabellos abundantes o con mucho peso, para evitar que la fibra quede demasiado compacta.

Además de transformar la caída del cabello, el entresacado puede ayudar a conseguir un acabado más natural y dinámico. La clave está en hacerlo de manera moderada y adaptada a cada tipo de pelo, ya que un exceso de capas o de reducción de volumen puede generar el efecto contrario al buscado.

En el caso de Caro Calvagni, el resultado fue una melena más ligera, con las puntas renovadas y sin perder su característica longitud. Si bien no lo contó, sus seguidores también notaron que su cabello se ve más rubio aunque mantuvo su base castaña. Asimismo, llevó ondas descontracturadas que hizo más visible su nuevo look.

Así es el nuevo look de Caro Calvagni con una técnica ideal para mantener su cabello saludable. Con este pequeño cambio, la emprendedora volvió a demostrar que no siempre es necesario apostar por una modificación extrema y que un corte de punta y algo de volumen estratégicamente retirado son suficientes para darle un aire fresco a su imagen y seguir cuidando su pelo.