La nueva vida de Dolores Trull a los 50 años: cambios de rumbo, playa y dos negocios exitosos

Durante los años 90, Dolores Trull fue una de las figuras más importantes del modelaje argentino. Con una belleza impresionante y una fuerte presencia internacional, logró desfilar en ciudades icónicas de la moda como Milán, París, Nueva York y Berlín, convirtiéndose en una de las modelos argentinas más reconocidas de aquella generación.

Dolores Trull como modelo

Sin embargo, con el paso de los años, Dolores Trull decidió alejarse del ritmo de las pasarelas y reinventarse completamente. Hoy, a sus 50 años, disfruta de una vida mucho más conectada con el diseño, el trabajo artesanal y proyectos personales que combinan creatividad, lujo silencioso y una estética completamente alineada con su identidad.

La pasión de Dolores Trull por las joyas y el trabajo artesanal

Uno de los proyectos más importantes de esta nueva etapa es DT Jewellery, su firma de joyería creada a partir de un hobby que terminó convirtiéndose en una verdadera carrera. Dolores Trull descubrió su pasión por la joyería mientras exploraba distintas disciplinas artísticas vinculadas al diseño y el trabajo manual. Con el tiempo comenzó a especializarse en metales, fundición y piezas únicas realizadas con materiales nobles como oro 18k y piedras preciosas.

El negocio de joyas de Dolores Trull

Actualmente, Dolores Trull divide gran parte de su tiempo entre el taller y su local ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla anillos, brazaletes y piezas de diseño contemporáneo que reflejan completamente su estilo sofisticado y personal. Lejos de seguir tendencias masivas, la diseñadora apuesta por creaciones auténticas y atemporales..

Un emprendimiento vinculado a la moda

Además de su marca de joyería, Dolores Trull también desarrolló otro emprendimiento vinculado al mundo fashion: Anna et Camille, un proyecto que creó junto a la diseñadora de calzado Verónica Santesteban. La marca nació durante la pandemia y se enfoca en una filosofía de moda lenta y artesanal, muy alejada de las colecciones rápidas y el consumo masivo.

El negocio de moda de Dolores Trull

El proyecto funciona desde un exclusivo local ubicado sobre Avenida Alvear, en Recoleta, donde ambas diseñadoras también tienen sus talleres personales. Así, entre el diseño, los materiales nobles y una vida mucho más tranquila y creativa, Dolores Trull encontró una nueva manera de mantenerse vinculada al universo estético que siempre formó parte de su identidad, aunque ahora desde un rol completamente distinto al de las pasarelas.