La nueva vida de Dolores Trull a los 50 años: cambios de rumbo, playa y dos negocios exitosos

Durante los años 90, Dolores Trull fue una de las figuras más importantes del modelaje argentino. Con una belleza impresionante y una fuerte presencia internacional, logró desfilar en ciudades icónicas de la moda como Milán, París, Nueva York y Berlín, convirtiéndose en una de las modelos argentinas más reconocidas de aquella generación.
Sin embargo, con el paso de los años, Dolores Trull decidió alejarse del ritmo de las pasarelas y reinventarse completamente. Hoy, a sus 50 años, disfruta de una vida mucho más conectada con el diseño, el trabajo artesanal y proyectos personales que combinan creatividad, lujo silencioso y una estética completamente alineada con su identidad.
La pasión de Dolores Trull por las joyas y el trabajo artesanal
Uno de los proyectos más importantes de esta nueva etapa es DT Jewellery, su firma de joyería creada a partir de un hobby que terminó convirtiéndose en una verdadera carrera. Dolores Trull descubrió su pasión por la joyería mientras exploraba distintas disciplinas artísticas vinculadas al diseño y el trabajo manual. Con el tiempo comenzó a especializarse en metales, fundición y piezas únicas realizadas con materiales nobles como oro 18k y piedras preciosas.
Actualmente, Dolores Trull divide gran parte de su tiempo entre el taller y su local ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla anillos, brazaletes y piezas de diseño contemporáneo que reflejan completamente su estilo sofisticado y personal. Lejos de seguir tendencias masivas, la diseñadora apuesta por creaciones auténticas y atemporales..
Un emprendimiento vinculado a la moda
Además de su marca de joyería, Dolores Trull también desarrolló otro emprendimiento vinculado al mundo fashion: Anna et Camille, un proyecto que creó junto a la diseñadora de calzado Verónica Santesteban. La marca nació durante la pandemia y se enfoca en una filosofía de moda lenta y artesanal, muy alejada de las colecciones rápidas y el consumo masivo.
El proyecto funciona desde un exclusivo local ubicado sobre Avenida Alvear, en Recoleta, donde ambas diseñadoras también tienen sus talleres personales. Así, entre el diseño, los materiales nobles y una vida mucho más tranquila y creativa, Dolores Trull encontró una nueva manera de mantenerse vinculada al universo estético que siempre formó parte de su identidad, aunque ahora desde un rol completamente distinto al de las pasarelas.