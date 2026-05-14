Eva Bargiela rompió en llanto al hablar del futuro de su bebé, Faustino: "No voy a estar"

Eva Bargiela y Gianluca Simeone están atravesando una nueva etapa en su pareja tras convertirse en padres de Faustino. El bebé nació el pasado 25 de octubre de 2025 y, desde ese entonces, se convirtió en el centro de atención de los jóvenes. Ante esto, la modelo se hizo presente en el programa de stream Que alguien le avise (La Casa) donde mostró su lado más vulnerable y se sinceró sobre la maternidad y lo que ya no podrá hacer en el futuro, cuando Faustino sea "viejito".

La angustia de Eva Bargiela al hablar del futuro de Faustino, su bebé

Invitada al ciclo de streaming de La Casa, Eva Bargiela reflexionó sobre el paso del tiempo y los ciclos de la vida. “El paso de la vida y ver cómo de repente sos un bebé y un día sos un adulto”, fue la frase disparadora de Sofía “Jujuy” Jiménez que movilizó profundamente a la joven mamá. Ante esto, sacó a relucir su angustia por no poder estar presente cuando su bebé de seis meses y medio sea un adulto mayor.

Eva Bargiela y Faustino | Instagram

“Ay, no, chicos, igual el otro día me puse a llorar porque me di cuenta de que cuando Faustino sea viejo yo no voy a estar para ayudarlo”, exclamó la influencer abriendo su corazón y poniendo en manifiesto una angustia que arrastra en su privacidad. Para descomprimir el clima de tensión, la panelista Mora Jabornisky bromeó: “Claro, capaz sí, capaz vivís hasta los 110…”. No conforme con esta respuesta, la pareja de Gianluca Simeone insistió en esa premisa y profundizó su malestar ante el crecimiento de su primogénito.

Eva Bargiela al borde de las lágrimas

Como toda mamá primeriza, Eva Bargiela está explorando nuevos sentimientos y sensaciones que le deja la maternidad, aunque algunas de ellas, la lleven a pasar por momentos de suma tristeza. “No, cuando sea un viejito con bastón y capaz... Ay, me pone las ganas de llorar de vuelta. Pero cuando él sea viejito yo no lo voy a poder ayudar”.

Faustino, Gianluca Simeone y Eva Bargiela | Instagram

A modo de consuelo, otra integrante del equipo lanzó: “Pero él ya va a haber formado una familia que lo va a ayudar y que lo va a acompañar, porque vos tuviste el trabajo tan importante con mucho amor y que siga con ese amor”. “Convengamos que faltan 80 años”, exclamó Nacho Castañetas intentando que tome dimensión de todo el tiempo que faltaba para que llegue ese momento. “Sufro igual, aunque falten 80 años”, retrucó con los ojos vidriosos.

Para llevar un manto de orden y bajar el nivel de estrés que estaba atravesando la creadora de contenidos, Jujuy Jiménez le brindó unas cálidas palabras para disminuir sus estresores que provocan ansiedad, haciendo que conecte con el aquí y ahora. “Está bueno tengas conciencia y registro para ocuparte del hoy. Estar presente, darle todo el amor que puedas, acompañarlo, ayudarlo a estar ahí cuando te necesite, pero es una realidad lo que dice”, manifestó.

De esta manera, Eva Bargiela no pudo ocultar su angustia por el futuro de Faustino. En paralelo, en la cuenta de Instagram del canal de stream se viralizó este clip y los seguidores expresaron sus opiniones divididas al respecto: por un lado, estaban aquellos que entendían su pesar y empatizar con ella; mientras que, por el otro, algunos desestimaron sus sentimientos. A modo de cierre del tema, la modelo escribió con humor: “No me dejen sola en esto”.