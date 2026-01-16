De Natalia Graciano y Dolores Trull a Rossella Della Giovampaola y Valentín Yankelevich, los mejores looks del evento top de Punta del Este marcaron una velada que reunió moda, estilo y presencia. La noche se convirtió en un encuentro donde cada detalle reflejó sofisticación y actualidad en el nuevo Hotel Locanda Cipriani.

De Natalia Graciano y Dolores Trull a Rossella Della Giovampaola y Valentín Yankelevich, los mejores looks del evento top de Punta del Este. Bajo la organización de Rochas, la celebración combinó elegancia y distinción. La cita reunió a figuras reconocidas en un espacio pensado para disfrutar de la moda y el diseño en un ambiente especial.

Dolores Trull y Natalia Garciano | Créditos: Grupo Mas

El evento, tan esperado de la temporada, tuvo lugar en Harry’s Table by Cipriani, el restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani en La Barra. El balneario continúa consolidándose como un epicentro del lujo contemporáneo. La propuesta gastronómica celebró los sabores clásicos con técnica, sensibilidad y elegancia, acompañando una velada pensada para disfrutar sin apuro.

En este marco, la cena organizada por Rochas fue un homenaje a la tradición italiana reinterpretada con una mirada actual. Cada detalle, desde la ambientación hasta el ritmo del servicio, reforzó la idea de encuentro y conversación. La mesa se transformó en un espacio de celebración del buen vivir, reflejando el nuevo pulso del lifestyle esteño.

Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia Garciano y Lucila Sperber | Créditos: Grupo Mas

Entre los invitados, Natalia Graciano se declinó con un look que combina sobriedad y elegancia con una silueta moderna. Lució un conjunto negro de dos piezas, compuesto por un top de escote profundo con detalles en lencería y un pantalón de pierna ancha en color negro. Por su parte, Dolores Trull se robó todas las miradas con un vestido largo, sin mangas, con escote profundo, con un estampado geométrico en tonos tierra, azules y negros, con formas de rombos y cuadrados.

Los looks del evento top de Punta del Este en el nuevo Hotel Locanda Cipriani

El Hotel Locanda Cipriani se convirtió en el marco perfecto para el evento top de Punta del Este organizado por Rochas. Rossella Della Giovampaola, reconocida por su estilo refinado, fue protagonista con un look compuesto por un vestido largo, strapless, en tono violeta profundo, con una caída amplia y una pequeña cola que aportó movimiento.

Rossella, Patricia Della Giovampaola y Wally Diamante | Créditos: Grupo Mas

También estuvo presente en la celebración en el Harry’s Table by Cipriani Patricia Della Giovampaola, con un vestido negro con transparencias y bordado delicado que destaca por su diseño de tirantes finos. Junto a ella y su hermana posó Wally Diamante. El organizador se vistió con una camisa blanca combinada con pantalón negro, un clásico al que sumó unas gafas oscuras.

Lucila Sperber se robó todas las miradas con un vestido oscuro con estampado floral en tonos vivos. La elección del patrón aporta dinamismo y color. Junto a ella se vio a Astrid Muñoz, quien se declinó por un vestido azul con motivos blancos de pájaros y naturaleza, marcando un contraste entre el fondo y los dibujos.

Lucila Sperber, Astrid Muñoz y Patricia Della Giovampaola | Créditos: Grupo Mas

Valentín Yankelevich, por su parte, posó junto a su pareja en el evento de Rochas. El piloto, nieto de Gustavo Yankelevich, eligió un look urbano con remera blanca, pantalón negro y zapatillas, con un sweater celeste. Mientras que Valentina Pastore lució un vestido corto negro con brillos junto a unas botas de media caña a juego.

Rossella, Patricia Della Giovampaola, Valentín Yankelevich y Valentina Pastore | Créditos: Grupo Mas

De Natalia Graciano y Dolores Trull a Rossella Della Giovampaola y Valentín Yankelevich, los mejores looks del evento top de Punta del Este marcaron una noche donde la moda se integró con naturalidad al entorno y al ritmo de la velada. La elección del Hotel Locanda Cipriani como sede reafirmó el nuevo pulso del lifestyle esteño.

