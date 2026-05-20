La nueva vida de Natalia Pastorutti a sus 43 años: pueblo, futuro en la tele y diferencias con su hermana, Soledad Pastorutti

A sus 43 años, Natalia Pastorutti vive uno de los momentos más estables de su vida. Fiel al bajo perfil que la caracteriza, la artista encontró un presente donde conviven la música, la maternidad y una carrera construida con identidad propia. Mientras continúa profundamente ligada al folklore, acaba de lanzar Que siga latiendo, su nuevo álbum solista, abriéndose así a nuevos desafíos profesionales.

Natalia Pastorutti

En una reciente entrevista que concedió a La Nación, Natalia Pastorutti habló sobre su presente en Arequito, el vínculo inseparable con su hermana Soledad, las diferencias artísticas entre ambas y la posibilidad de sumarse a un proyecto televisivo como jurado.

El nuevo álbum de Natalia Pastorutti

Con una impronta madura y personal, Natalia Pastorutti presentó Que siga latiendo. El trabajo combina canciones tradicionales del folclore con sonidos más actuales, aunque siempre respetando la esencia clásica del género que eligió sostener desde el inicio de su carrera. La artista explicó que cada canción fue seleccionada cuidadosamente y que nunca le interesó grabar temas simplemente para completar un disco.

Natalia Pastorutti

En paralelo al lanzamiento del álbum, Natalia Pastorutti sorprendió al revelar que recibió una propuesta para participar en televisión como jurado. Aunque prefirió mantener el proyecto en reserva, reconoció que se trata de una experiencia que la entusiasma porque le permite salir de su zona de confort y explorar nuevas facetas profesionales.

La conexión de Natalia Pastorutti con sus raíces

A pesar de haber recorrido el país durante décadas y de haber vivido parte de su vida entre giras, escenarios y viajes constantes, Natalia Pastorutti nunca pensó en alejarse de Arequito, el pueblo santafesino donde nació y que continúa siendo el lugar que eligió para formar su familia y criar a sus hijos, Pascual y Salvador.

Natalia Pastorutti junto a su familia

Para Natalia Pastorutti, volver a Arequito siempre significó recuperar la normalidad después de los años de exposición intensa que vivió junto a su hermana Soledad. Incluso en el momento más alto de la popularidad de “La Sole”, el pueblo funcionó como refugio emocional y como una manera de sostener intactos los valores familiares con los que crecieron.

El especial vínculo entre Soledad y Natalia Pastorutti

Aunque durante muchos años fue identificada públicamente como “la hermana de La Sole”, Natalia Pastorutti asegura que nunca vivió esa situación como un problema. Por el contrario, aseguró que haber acompañado a Soledad Pastorutti durante más de tres décadas también le permitió construir un vínculo muy especial con el público.

Soledad y Natalia Pastorutti

Lejos de cualquier competencia o rivalidad, Natalia Pastorutti reconoce que Soledad fue una de las personas que más la impulsó a desarrollar su carrera solista. Sin embargo, cada una logró construir una identidad musical diferente. Y es que mientras su hermana suele apostar a un estilo más popular, ella se siente mucho más cómoda explorando un folclore tradicional.

Hoy, consolidada como artista y completamente conectada con la vida simple que eligió en Arequito, Natalia Pastorutti atraviesa una etapa donde parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la música, la familia y su identidad personal.