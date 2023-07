Silvina Luna está atravesando un duro momento de salud y sigue internada en terapia intensiva, intentando recuperarse de las terribles complicaciones que le trajo aquella operación que se hizo con Aníbal Lotocki en el 2010. Por momentos tiene leve signos de mejoría, pero la realidad es que está complicada en cuando a su salud y sus familiares y amigos recurren a un pedido de oración para la modelo. Ahora, Marcela Tauro reveló un dato que une a la exparticipante de Gran Hermano con su mamá.

Estos días, Marcela Tauro estuvo a cargo de la conducción de Intrusos ya que Flor de la V esta de vacaciones. Uno de los temas que más se estuvo tratando en las últimas semanas fue la preocupante salud de Silvina Luna y en el programa comentaron los partes médicos. Esta no fue la excepción, pero la periodista se tomó un momento para reflexionar de lo importante que es la fe en momentos como este y compartió una experiencia personal similar a la que está viviendo la modelo.

Silvina Luna sigue en terapia intensiva

"Ella estaba en el camino holístico hace rato. Ella hace distintos tipos de sanaciones. Yo conozco a su terapeuta, que le hace reiki. Y hay una sanción cuántica que el hospital la permitió", reveló Marcela Tauro en el programa. Por supuesto que todo esto dejó a los panelistas sorprendidos, pues no es un tema del que se suela hablar con frecuencia.

Entonces, Marcela Tauro no dudó en contar una experiencia que tuvo cuando su mamá estaba internada en terapia intensiva y estaba en un estado delicado. "Yo ahí tuve internada a mi mamá. Yo le llevé una Virgen. Obvio que pedí permiso. Yo creo en un método cuántico, y le llené todo el cuerpo de números. Es creer o reventar. Pero empezó a mejorar. Es un todo. Es la ayuda de los médicos y la fe", expresó la conductora del programa sobre un tratamiento que le hizo a su mamá, similar al que están haciendo con Silvina Luna.

En este sentido, Guido Záffora también aportó más información sobre los tratamientos que hace Silvina Luna que se salen de lo común y dijo: "La aromaterapia y la música la ayudaron muchísimo a Silvina".

La palabra del hermano de Silvina Luna sobre su internación

Uno de los más grandes apoyos de Silvina Luna es su hermano, con quien se la ve todo el tiempo. Por supuesto que en este difícil momento que atraviesa la modelo, Ezequiel está junto a ella constantemente. Recientemente habló en Mitre Live sobre su estado de salud.

"Va todo muy lento. Lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso, así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada", reveló Ezequiel sobre los avances en la salud de Silvina Luna. Luego, dijo: "Se está alimentando poco, pero ya puede comer. Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron".

La primera foto del hermano de Silvina Luna desde el hospital

Por último, Ezequiel demostró lo angustiado que está frente al problema de salud de Silvina Luna. "Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto... No es vida", cerró el hermano.

NL.