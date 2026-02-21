Filtraron que un participante de MasterChef Celebrity se emborrachó en la fiesta y armó un escándalo

La noche prometía ser un simple festejo. Después de meses de grabaciones intensas, desafíos contrarreloj y devoluciones filosas, el equipo de MasterChef Celebrity Argentina se reunió en un boliche de Palermo para brindar por el final de temporada.

Hubo abrazos, fotos, risas y discursos emotivos. La tensión acumulada empezaba a aflojar. Pero en cuestión de horas, el clima festivo quedó opacado por un rumor que empezó a circular con fuerza.

El mensaje que encendió la mecha

Fue el periodista Guido Záffora quien lanzó la bomba en su cuenta de X: según escribió, uno de los finalistas “se fue en pedo” de la fiesta y en la producción había preocupación por cómo llegaría a la grabación de la final. No dio nombres. No dio detalles. Pero fue suficiente para instalar el rumor y las diferentes teorías en as redes sociales.

Guido Záffora en X

Durante la fiesta, Wanda Nara tomó el micrófono y, entre agradecimientos y bromas, lanzó una advertencia en tono relajado: “Y todos a dormir, que no quiero gente borracha que mañana grabamos”.

En ese momento fue una frase más, parte del clima distendido de la noche. Pero con el rumor ya instalado, muchos empezaron a preguntarse si había algo más detrás de ese comentario.

Silencio y especulación

Hasta ahora no hubo confirmación oficial ni del canal ni de la producción. Tampoco trascendieron imágenes comprometedoras ni versiones concretas desde adentro.

En los pasillos de Telefe sin embargo, se comenta que la final de MasterChef Celebrity se grabó con normalidad. Si hubo incomodidad, quedó puertas adentro.

