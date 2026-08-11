La primera foto del casamiento secreto de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Después de casi una década de relación, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dieron el sí, quiero. La pareja confirmó este martes 11 de agosto que se convirtieron en marido y mujer, luego de mantener en absoluto secreto los detalles de la boda y evitar revelar públicamente la fecha y el lugar del enlace.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde ambos compartieron una publicación conjunta que rápidamente generó repercusión entre sus millones de seguidores. De esta manera, el futbolista portugués y la modelo sellaron una historia de amor que comenzó en 2016 y que, un año atrás, había dado un nuevo paso con el anuncio de su compromiso.

La primera foto de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La primera imagen que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo compartieron como recién casados muestra sus manos con las alianzas. La fotografía fue publicada de manera conjunta en Instagram y acompañada únicamente por sus iniciales separadas por un corazón.

La primera foto de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Según se pudo conocer, la ceremonia civil tuvo lugar este martes en Cascais, Portugal, y se trató de una celebración íntima en la que estuvieron presentes únicamente sus cinco hijos. La pareja había decidido mantener bajo reserva todos los detalles del enlace, por lo que hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre una eventual celebración junto a familiares y amigos.

La pedida de mano de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La boda llegó exactamente un año después de que Georgina Rodríguez anunciara públicamente su compromiso con Cristiano Ronaldo. El 11 de agosto de 2025, la modelo compartió una fotografía en la que mostraba el impresionante anillo de compromiso y escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

El anillo de compromiso se convirtió rápidamente en uno de los detalles más comentados del anuncio y fue valorado en más de seis millones de euros. Durante los meses posteriores, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo mantuvieron silencio sobre los preparativos y no confirmaron públicamente ni la fecha ni el lugar de la boda, hasta que finalmente revelaron que este 11 de agosto se convirtieron oficialmente en marido y mujer.