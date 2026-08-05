Georgina Rodríguez y Chiara Ferragni se unen contra el heroin chic, el regreso de la delgadez extrema y la presión por bajar de peso

Durante la última década, la industria de la moda parecía haber dejado atrás los cánones de belleza únicos. El movimiento body positive, la diversidad corporal en las campañas y una mayor representación de distintos tipos de cuerpos marcaron un cambio de paradigma. Sin embargo, en los últimos meses las pasarelas internacionales, las campañas de lujo y las redes sociales volvieron a encender las alarmas por el regreso de un ideal de extrema delgadez que muchos relacionan con el resurgimiento del heroin chic, la estética que dominó los años noventa.

En ese contexto, dos de las mujeres más influyentes de las redes sociales decidieron responder públicamente a los comentarios sobre su físico. Primero fue Georgina Rodríguez, quien publicó un extenso mensaje después de recibir cientos de críticas por unas fotos en bikini durante sus vacaciones con Cristiano Ronaldo y sus hijos. Un día después, Chiara Ferragni compartió un video en el que habló de su relación con el cuerpo y reveló que sus momentos de mayor delgadez coincidieron con las etapas más difíciles de su vida.

Georgina Rodríguez posó en bikini junto a su familia y recibió críticas por su cuerpo

Las críticas que recibieron Chiara Ferragni y Georgina Rodríguez

La exposición constante convierte cada publicación de las celebridades en un lugar donde miles de personas opinan sobre su aspecto físico. Eso fue lo que ocurrió con Georgina Rodríguez, quien en los últimos días recibió comentarios que cuestionaban su cuerpo después de que compartiera imágenes disfrutando del verano europeo a bordo de un barco.

La pareja de Cristiano Ronaldo decidió no ignorar los mensajes de odio y en un posteo de Instagram habló sobre la presión estética que enfrentan las mujeres. "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La empresaria también explicó que llegó a preocuparse por los comentarios debido a que trabaja con su imagen, pero contó que fue Cristiano Ronaldo quien le recordó qué era realmente importante. "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres", le dijo.

Chiara Ferragni atravesó una situación similar. La empresaria italiana reveló que en los últimos meses comenzó a recibir mensajes dónde aseguraban que estaba "engordando" o que aparentaba más edad. En lugar de responder con enojo, eligió convertir esas críticas en una reflexión sobre la aceptación personal y el paso del tiempo.

La reflexión de Chiara Ferragni: "Cada vez que estaba más delgada era porque estaba peor"

En un video publicado este miércoles 5 de agosto en su cuenta de Instagram, Chiara Ferragni aseguró que esos comentarios ya no la afectan porque hoy atraviesa un momento de estabilidad personal.

"Estoy muy segura de quién soy y trabajé muchísimo para sentirme así", explicó, antes de reconocer que durante muchos años creyó que ser más delgada era un objetivo al que debía aspirar.

Al igual que Georgina Rodríguez, Chiara Ferragni se defendió de las críticas

Sin embargo, al mirar hacia atrás, llegó a una conclusión completamente distinta: "Siempre quise ser más delgada". Pero aclaró que las épocas en las que más peso perdió coincidieron con los momentos más dolorosos de su vida. "Nunca tuve un trastorno alimentario, gracias a Dios, pero hubo momentos en los que estaba muy triste y apenas comía o estaba obsesionada con comer únicamente sano", contó.

En su testimonio, la influencer también confesó qué había detrás de aquellas imágenes que muchos elogiaban: "Cada vez que me viste más delgada significaba que no estaba pasando por un momento feliz. Estaba muy triste. Fueron los peores momentos de mi vida".

Hoy, en cambio, sostiene que aprendió a valorar su cuerpo desde otro lugar. "Me encanta mi cuerpo. Claro que siempre puedo mejorar mi forma física, pero amo a la persona que soy", afirmó, y reconoció que llegar a ese nivel de aceptación le llevó muchos años.

Georgina Rodríguez: "¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto?"

El mensaje de Georgina Rodríguez también puso el foco en la presión que todavía existe sobre el cuerpo femenino. La modelo y empresaria recordó que es madre de seis hijos y aseguró que uno de sus mayores deseos es enseñarles a sus hijas que el valor de una persona nunca depende de su aspecto físico.

"¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?", escribió.

El posteo de Georgina Rodríguez tras las críticas a su cuerpo

Además, explicó que el ejercicio forma parte de su rutina por bienestar y no por una búsqueda obsesiva de adelgazar. "Entreno porque me hace feliz. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones", cerró la empresaria, logrando miles de elogios, entre ellos los de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes que no dudaron en dejarle su "like".

El regreso del heroin chic y la preocupación de los fanáticos de Ariana Grande

Las palabras de Chiara Ferragni y Georgina Rodríguez llegan en un momento en el que distintos especialistas y referentes de la industria vuelven a advertir sobre el regreso del llamado heroin chic, una estética que nació en los años noventa caracterizada por la extrema delgadez, la piel pálida, las ojeras marcadas y una apariencia desaliñada que buscaba romper con los cánones de belleza de la década anterior.

Aunque su versión actual no reproduce exactamente aquella imagen, muchas campañas de moda y pasarelas internacionales volvieron a mostrar mujeres extremadamente delgadas, reavivando un debate que parecía haber quedado atrás después del auge del movimiento body positive.

Charli Howard, la modelo que fue despedida por negarse a adelgazar

Una de las voces que volvió a pronunciarse sobre este fenómeno fue la modelo británica Charli Howard, quien en 2015 denunció públicamente que una agencia la había despedido por negarse a adelgazar aún más, a pesar de usar un talle 34.

Hace unos días, mientras crecía la preocupación en redes sociales por la extrema delgadez de Ariana Grande, Howard publicó un contundente mensaje en el que recordó su propia experiencia con los trastornos alimentarios y cuestionó que ciertas imágenes vuelvan a normalizar ese ideal corporal.

En su publicación, la modelo hizo referencia a los videos e imágenes recientes de la cantante durante su gira, que despertaron una ola de comentarios entre sus fanáticos. Según señaló, mientras muchos usuarios expresaban preocupación por su estado de salud, otros insistían en describir su aspecto como "saludable" o atribuían su cambio físico simplemente a una pérdida de peso. Para Howard, ese tipo de reacciones puede contribuir a naturalizar un ideal corporal extremo y enviar un mensaje perjudicial, especialmente para mujeres y adolescentes.

Las fotos de Ariana Grande que preocuparon a sus seguidores

La discusión tomó todavía más relevancia después de que Ariana Grande confirmara que, una vez finalice el Eternal Sunshine Tour, hará una pausa en su carrera y se alejará temporalmente del "ojo público". La decisión, anunciada por su representante pocos días después del lanzamiento de su álbum petal, coincidió con la ola de comentarios sobre su aspecto físico. Sin embargo, durante un recital en Chicago, la propia cantante quiso despejar cualquier especulación y explicó que el descanso no era una reacción a las críticas, sino una decisión tomada "hace mucho tiempo" y desde "un lugar consciente y empoderado". "Los seres humanos pueden necesitar un descanso de vez en cuando", dijo ante sus fanáticos.

"Lo que están viendo no es normal", escribió, antes de advertir que este tipo de contenidos pueden resultar especialmente dañinos para mujeres y adolescentes. Incluso fue más allá al afirmar: "No necesitamos repetir los primeros años de los 2000".

En medio de ese escenario, los testimonios de Chiara Ferragni y Georgina Rodríguez reflejan un cambio de discurso poco habitual entre figuras cuya imagen forma parte de su trabajo. Lejos de presentar la delgadez como una meta, ambas eligieron asociar el bienestar con la salud física y emocional, y no con un número en la balanza, en un momento en el que el mundo de la moda vuelve a debatirse entre los estándares del pasado y una representación más amplia de los cuerpos.