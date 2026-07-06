El inesperado gesto de Antonela Roccuzzo con Georgina Rodríguez en pleno Mundial

El desempeño de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las selecciones de Argentina y Portugal, respectivamente, es uno de los temas más comentados en la Copa Mundial FIFA 2026. Sin embargo, en las últimas horas, las esposas de los jugadores se llevaron toda la atención, por un gesto que tuvo la esposa del astro argentino, Antonela Roccuzzo con la mujer del ídolo de Portugal, Georgina Rodrìguez.

El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo

En pleno clima del Mundial 2026 y con Argentina y Portugal disputando los octavos de final, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo protagonizaron un intercambio en redes sociales que generaron el asombró de sus seguidores que no tardaron en reaccionar al acontecimiento.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi//Instagram

Todo comenzó cuando la mujer de Cristiano Ronaldo le envió un regalo especial y personalizado a la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, quien eligió compartir el obsequio en las historias de su cuenta de Instagram, con unas palabras significativas en agradecimiento.

En la sección de fotografías que compartió la mujer del capitán de la selección argentina mostrando el obsequio de la modelo, se puede apreciar los productos pertenecientes a Mimoa, la marca de indumentaria femenina que lanzó Georgina Rodríguez. En las imágenes se puede ver que hay un conjunto de ropa deportiva, una botella de agua y productos junto a una carta personal.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo//Instagram

La reacción de Antonela Roccuzzo al regalo de Georgina Rodríguez

El regalo de la influencer, emocionó a Antonela Roccuzzo, quien dedicó unas palabras de agradecimiento de forma pública. “Gracias Georgina”, escribió la esposa del astro argentino junto con emojis de corazón blanco, estrellas y un brazo haciendo el gesto de fuerza. Además en el mismo posteo, la rosarina expresó: “Todo hermoso, te deseo todo el éxito del mundo”.

La publicación no tardó en generar repercusiones entre los seguidores de las dos mujeres más mencionadas en este Mundial 2026 y muchos destacaron la buena conexión entre ellas, dejando de lado la rivalidad deportiva que por muchos años afrontaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Posteo de Antonela Roccuzzo para Georgina Rodríguez//Instagram

Georgina Rodríguez inició su nuevo emprendimiento y decidió obsequiarle sus productos a la esposa de Lionel Messi. La empresaria explicó en la web de su nueva marca que se trata de diseños especiales. "Cada prenda es un gesto de cuidado, diseñada para moverse con tu cuerpo, no en contra de él. Suave donde importa. Cómoda sin compromisos. Hecha para la mujer que no tiene nada que demostrar y todo para sentirse bien", indicó.

Al igual que sucedió con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, muchas veces fueron los usuarios de redes sociales, quienes crearon una rivalidad entre ellos y eso se trasladó en varias ocasiones a sus parejas y ellas lo desmintieron en varias ocasiones. Así sucedió en las últimas horas, donde el gesto de Antonela Roccuzzo con Georgina Rodríguez zanjó cualquier enemistad entre ellas.