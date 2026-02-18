Así es la casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, su novia argentina: clásica, atemporal y llena de lujo

En el exclusivo barrio de Barrio de Salamanca, uno de los enclaves más elegantes de la capital española, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez encontraron un nuevo refugio. Fue la modelo argentina quien abrió las puertas de la propiedad en redes sociales y dejó ver un hogar donde la arquitectura clásica dialoga con el lujo contemporáneo, donde cada ambiente mantiene una línea equilibrada que construye un hogar diseñado para perdurar sin fecha de caducidad.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez apostaron por mármol, roble y líneas puras

El comedor es uno de los espacios más destacados. La mesa, de grandes dimensiones, está realizada en mármol veteado, con franjas oscuras que recorren la superficie de punta a punta y le aportan su carácter distintivo; se combina con sillas tapizadas en bouclé claro, de respaldo curvo y estructura en madera oscura, probablemente roble o nogal teñido.

La mesa veteada y la lámpara tubular organizan el corazón social de la casa.

Sobre la meda cuelga una lámpara lineal tubular que refuerza la horizontalidad del ambiente. En uno de los laterales aparece un panel dorado que funciona como espejo y divisor. Ese plano vidriado con acabado ámbar refleja el comedor y multiplica la profundidad visual, además de aportar calidez.

Volumen, textiles claros y proporciones amplias marcan la identidad del interior.

En el living domina un sofá modular curvo en tono crudo, de líneas bajas y voluminosas, acompañado por mesas ratonas circulares de piedra y madera maciza. El mueble de TV combina un frente en madera natural con un revestimiento claro detrás del televisor. La elección de materiales premium—mármol, madera maciza, textiles gruesos— construye una estética en consonancia con todos los ambientes. No hay colores que generen fuertes contrastes ni piezas decorativas excesivas. El foco está en la escala y en la calidad.

Mármol, arte en relieve y tonos neutros definen el eje visual del hogar.

Cristinao Ronaldo y Georgina Rodríguez sumaron arte texturado y detalles escultóricos

Uno de los detalles más llamativos es el cuadro en forma de corazón que se ve en uno de las paredes. Se trata de una pieza en relieve, realizada con técnica de yeso texturado sobre soporte rígido. El acabado monocromático blanco resalta la textura y dialoga con el resto de la paleta neutra. Más que un cuadro tradicional, funciona como obra escultórica aplicada al muro.

El dormitorio mantiene la misma lógica: respaldo tapizado en paneles verticales, mesas de luz en madera y lámparas de base translúcida. Las cortinas livianas tamizan la luz y suavizan el conjunto. “Un día fue un sueño. Hoy es hogar, proyecto y realidad”, escribió Georgina Rodríguez en su publicación. La frase acompaña una casa donde cada elección, desde el mármol hasta el arte en yeso, apunta a una idea clara de permanencia que ideó junto a Cristiano Ronaldo.