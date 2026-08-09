El book de fotos de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, como modelo en España: “Una niña en Mallorca, vestida muy linda”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, había anticipado a mediados de abril, a través de su cuenta de TikTok, que estaba a punto de cumplir uno de sus grandes anhelos: “Estoy cumpliendo un sueño. Desde que soy muy chiquita soñaba con vivir en una ciudad, y cuando conocí Barcelona supe que era esa ciudad”. Finalmente, la joven influencer dejó atrás la Argentina y se instaló en España, donde además decidió incursionar en el universo de la moda. A principios de año, fue convocada por una agencia de modelos de la ciudad para sumarse a su staff y comenzar una nueva etapa profesional. Este fin de semana, a seis meses de haber compartido aquella noticia con sus seguidores, comenzó a hacer realidad aquel deseo y dio sus primeros pasos en una industria que promete abrirle las puertas a nuevas oportunidades.

Sofía Solá sorprendió con un imponente álbum de fotos en Mallorca

Este fin de semana, Sofía Solá sorprendió a sus seguidores con un imponente álbum de fotos en el que se la ve como protagonista de una producción para una reconocida marca de indumentaria femenina con base en Buenos Aires. “Una niña en Mallorca vestida muy linda”, escribió la joven modelo al pie de las imágenes más destacadas de la sesión, en las que dejó en evidencia su creciente incursión en el mundo de la moda.

El book de fotos de Sofía Solá, la hija de Maru Botana | Instagram

En las imágenes se ve a la hija de Maru Botana posar con suma naturalidad, fuerte presencia y una marcada sensibilidad frente a cámara, cualidades que le permitieron transmitir seguridad, profesionalismo y soltura durante la producción. Para la sesión, la creadora de contenido lució diversos looks inspirados en las principales tendencias de la temporada 2026/2027, con propuestas que recorrieron desde el estilo mediterráneo bohemio y urbano hasta el casual chic. Entre las prendas elegidas se destacaron el encaje, las transparencias y los conjuntos de inspiración veraniega, que aportaron frescura y personalidad a cada una de las postales.

El book de fotos de Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Sofía Solá se posiciona como referente de moda

La propuesta estilística presentada por Sofía Solá se destaca por una estética boho-chic mediterránea y de espíritu playero, donde predominan la fluidez, las transparencias y el juego de capas. Las prendas clave -como maxivestidos de encaje calado, faldas llenas de texturas de tiro bajo combinadas con tops de bikini y túnicas semi traslúcidas- construyen una silueta sensual, conservando la estética cuidada. Esta sensualidad relajada se equilibra con sutiles detalles de sastrería y estructura, a través de un blazer oversize neutro sobre lencería o, bien, en el uso de accesorios con carácter como cinturones anchos de cuero con hebillas destacadas y anteojos de sol oscuros.

En cuanto a la paleta cromática y las texturas, la hija de Maru Botana posó con outfits de tonos tierra y neutros, tales como el terracota, marrón claro, beige, crema, negro y demin desgastado, que se integran de manera natural con el paisaje natural de Mallorca. Los materiales aportan un fuerte contraste cargados de estilo: la delicadeza del encaje, el tul y el tejido de red convive en armonía con la fuerza del cuero de las botas texanas y caña alta y el denim rígido.

Por su parte, la afamada cocinera no ocultó su enorme orgullo por ver a la joven de 20 años dar sus primeros pasos, y le dejó su admiración en la caja de comentarios: "Mi diosi unica en el mundo". La distancia no impide que siga muy de cerca la vida de su hija y esté atenta a cada uno de sus pasos. Desde que la joven emprendió su propio camino, continúa acompañándola y celebrando con orgullo cada nuevo desafío que se presenta.

El book de fotos de Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Cabe destacar que, esta experiencia en el modelaje significa una oportunidad única para expandir su imagen en el viejo continente y comenzar a escribir su propia historia en suelo español. “Ahora me voy a vivir a Barcelona hasta agosto. No es mucho tiempo, es una prueba, pero para mí significa muchísimo. Es un paso enorme hacia un sueño que vengo construyendo hace años”.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana | Instagram

Aunque hasta el momento no anunció si logró renovar su contrato con la agencia de modelos, Sofía Solá logró combinar el universo fashionista con las labores en el negocio gastronómico de su mamá, Maru Botana. Así, mientras se abre camino en el mundo de la moda y disfruta de distintas producciones frente a cámara, la joven también continúa vinculada al emprendimiento familiar. Esta nueva etapa en España le permite explorar una faceta profesional diferente, sin dejar de lado las actividades que ya formaban parte de su rutina y que la mantienen visiblemente entusiasmada.