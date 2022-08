A tan sólo tres meses de su casamiento, María Belén Ludueña y Jorge Macri vivieron su cuarto aniversario de pareja de una manera muy especial.

Así como hacen todos los fines de semana, compartieron junto a CARAS una de sus transmisiones en vivo de Instagram donde salen de sus roles profesionales –ella de conductora y periodista y él de político– para ser simplemente ser Jorge y María Belén en versión cocineros.

Lo que empezó como un pasatiempo para acompañarse en la pandemia, terminó en un ritual que hoy tiene una clara misión social, con recetas económicas y que incluso suele promocionar el trabajo de entidades benéficas y emprendedores barriales.

María Belén Ludueña y Macri, antes de la boda: así es el backstage de su vivo de cocina

—¿Cuándo empezaron con la idea de hacer los vivos de Instagram de cocina?

—Los vivos de cocina empezaron en pandemia. Arrancaron como un pasatiempo y se convirtieron en nuestra actividad de los sábados. Tuvimos muy buena respuesta de la gente y hoy en la calle nos preguntan por las recetas y nos piden que sigamos cocinando. Hace poco le dimos una vueltita más. Buscamos platos fáciles, ricos y económicos. Nuestra consigna es…en casa no se tira nada. Todo se reutiliza. La última receta que hicimos fue croquetas de papas rellenas con carne.

—¿Qué rol tiene usted al ser Jorge el chef?

—Es muy loco porque cuando salimos a charlar con los vecinos, la gente piensa que yo también cocino. El chef es Jorge. Yo salgo a hacer las compras y pienso qué recetas pueden gustarle más a la gente. Lo mío es más bien una tarea de producción. No te voy a negar que con el tiempo fui aprendiendo. Tengo la suerte de tener un gran maestro que es muy didáctico enseñando.

María Belén Ludueña y Macri, antes de la boda: así es el backstage de su vivo de cocina

—¿Qué balance hace de los 4 años en pareja?

—Los mejores 4 años de mi vida. Jorge le dio amor y sobre todo equilibrio a mis días. Nos acompañamos mucho y disfrutamos el uno del otro. Es un hombre que me eleva, me desafía y me apuntala. Estoy profundamente enamorada y lo admiro por su don de gente y compromiso con su trabajo. Hemos construido algo tan lindo y tan sano que hemos decidido ¡dar el gran paso y casarnos!

—¿Están ansiosos?

—¡Entramos en la cuenta regresiva! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡No lo puedo creer! Los preparativos están muy bien. Trabajamos con Adela Braun quien nos está organizando la fiesta. Arrancamos con tiempo y ya casi estamos. Sólo faltan algunos detalles. ¡Cerrar la lista de invitados, por ejemplo! (risas) Te puedo adelantar que no va a haber mesas asignadas para que cada uno pueda manejarse libremente y disfrutar. Nos vamos a casar ahí mismo en La Rural, más temprano con nuestros familiares. Va a haber una banda (sorpresa), muy buena música, rica comida elegida por el chef de la familia y sobre todo buena onda ¡Queremos celebrar estos 4 años de alegria! Mi vestido y el traje de Jorge a cargo de Fabián Zitta. Jorge va más adelantado y yo aún ultimando detalles y muy encaminada.

María Belén Ludueña y Macri, antes de la boda: así es el backstage de su vivo de cocina

—¿Qué significa Jorge en su vida?

—Jorge es todo lo que está bien en mi vida. Un hombre que me ama, me cuida, me aconseja, me acompaña. Me quiere de una manera muy sana, me entiende. Disfruta mis logros así como yo también los suyos. Lo acompaño en su vocación y le aporto lo mío. Somos un gran equipo y estoy realmente orgullosa de lo que construimos y del lugar que me dio su familia.

María Belén Ludueña y Macri, antes de la boda: así es el backstage de su vivo de cocina

—¿Cómo le está resultando la experiencia de conducir “América Noticias Mediodía” con Guillermo Andino?

—Trabajar conduciendo con Guillermo Andino es un placer. Un compañero que respeta mi lugar y muy generoso. Todos los días nos planteamos junto a la producción hacer un noticiero empático, cercano a la gente y ser la voz de muchos que no la tienen. Felices de que nos hayan dado la oportunidad en América de recuperar un espacio de noticias después de 6 años. Estamos haciéndolo con mucha responsabilidad y compromiso. La pasamos muy bien junto a todo el equipo y eso traspasa la pantalla.

María Belén Ludueña y Macri, antes de la boda: así es el backstage de su vivo de cocina