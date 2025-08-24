Vestido etéreo, escote y pelo al viento: La China Suárez deslumbró en la mezquita más importante de Turquía

La China Suárez posó en Camlica Mosque, en la mezquita más importante de Turquía. Como es habitual, la actriz compartió una serie de fotos de sus paseos en Turquía, donde esta vez, estuvo respaldada por una sofisticada casa de ropa de diseño que vistió a celebridades como Pampita y Eva De Dominici.

La China Suárez en Estambul | Instagram

El look de la China Suárez en la Mezquita

Cerca del mediodía de este domingo, la China Suárez compartió un álbum de fotos dedicado a sus paseos por Estambul. En esta ocasión, la actriz estuvo en Camlica Mosque, la mezquita más grande de la capital turca. Allí, posó con un vestido que combinó estampados florales, colores vibrantes y siluetas.

El look de la actriz responde a la campaña verano 2026 donde la textura y los diseños convierten a cada prenda en un diseño único e irrepetible. Rodeada de cámaras y una puesta en escena a puro glamour, la China recorrió cada rincón de este importante lugar histórico para combinar cultura con presencia y sofisticación.

La China Suárez en Camilca Mosque | Instagram

Con el cabello al viento, un make up sencillo, pero con la paleta del marrón predominante y con el rayo de sol que le acariciaba el rostro, la modelo lució el vestido en cuestión que estaba conformado por mangas largas en forma de globo, un pronunciado escote en V y cuyo largo cubría por completo sus piernas. Asimismo, para respetar la identidad del lugar y el legado religioso al considerarse un sitio sagrado, al ingresar al templo se colocó un hiyab blanco y con tela similar a la del tul que dejaba entrever a través de la luz, accesorio que le cubrió el pelo y el escote, ya que las mujeres deben cubrirse la cabeza y gran parte de pecho, requisito común en lugares religiosos.

La China Suárez realizó una campaña para una sofisticada marca de moda | Instagram

Como era de esperar, los comentarios en el posteo no tardaron en llegar y los juicios de valor volvieron a hacerse presente. Mientras que algunos usuarios elogiaron su belleza y el diseño del vestido de alta costura, otros la atacaron por su falta de personalidad y la poca empatía por las religiones ya que, según los críticos, utiliza objetos sagrados para lucrar y retirar su ropa.

La China Suárez, transparencia y escote en plena mezquita turca | Instagram

Por lo pronto, una vez más, la China Suárez sumó una nueva prenda a su vestidor en Estambul e impuso su estilo renovado, el cual cautivó con una vestimenta cargada de detalles fashionistas.

NB