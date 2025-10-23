Ian Lucas se divirtió con Olivia y Benja, los hijos de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Ian Lucas, uno de los concursantes más carismáticos de esta edición, recibió una visita muy especial en el set de MasterChef. Valu Cervantes, su compañera en el ciclo, llegó junto a sus dos hijos, Olivia y Benja, quienes rápidamente conquistaron a todos con su simpatía. “Linda visita”, escribió Ian en una de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes del encuentro.

El divertido video de Ian Lucas junto a Olivia y Benja, los hijos de Enzo Fernández y Valu Cervantes

El influencer y músico, que acumula más de 5,3 millones de seguidores en Instagram, se mostró sonriente en todas las fotos. En la primera se lo ve agachado, abrazando a los pequeños: Olivia, con una remera azul y zapatillas violetas, y Benjamín, con un conjunto verde pastel. Los tres posan felices, en una imagen tierna que muestra la diversión del momento.

En otra de las postales, Ian aparece junto a Benja, que sostiene una pelota de fútbol y un chupete en la boca mientras ambos señalan a la cámara con gesto divertido. El artista escribió la historia con humor y ternura, mostrando la naturalidad del vínculo.

Ian Lucas con Benjamín

Luego, subió un video que se volvió viral entre sus seguidores: junto a Valentina y los niños, bailaron un trend de TikTok con pasos coordinados y risas espontáneas. En la secuencia se los ve a los cuatro haciendo los mismos movimientos, con Ian y Valu al frente y los chicos imitando detrás, desatando una ola de comentarios cariñosos.

Ian Lucas con Olivia y Benja, los hijos de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Ian Lucas atraviesa un gran momento profesional. Su paso por MasterChef Celebrity Argentina lo muestra en una faceta distinta, alejada del mundo digital que lo hizo famoso. Aunque su carrera comenzó como actor y cantante, su popularidad creció gracias a su presencia en redes sociales y sus amistades dentro del mundo del espectáculo, entre ellas la China Suárez y Zaira Nara.

En esta nueva etapa, Ian Lucas combina su costado mediático con la cocina y se gana el cariño del público con su humor y espontaneidad. La visita de los hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández fue, sin duda, una pausa divertida entre grabaciones y un reflejo del clima distendido que se vive entre los participantes del reality.

F.A