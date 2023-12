Romina Malaspina sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes una misteriosa búsqueda laboral que despertó el interés de los fanáticos que quieren compartir tiempo con ella, por lo que se vio en la obligación de reforzar los requisitos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Romina Malaspina expresó: "Busco urgente chofer con disponibilidad full time que resida en zona norte o cercanías". Esto llamó la atención de los seguidores que rápidamente se postularon.

Las publicaciones de Romina Malaspina.

La reacción de los seguidores de Romina Malaspina

La publicación de Romina Malaspina indicaba enviar los datos, currículum y licencia de conducir por mail, pero no todos interpretaron la consigna. "Hola buenas tardes, yo puedo ser tu chofer, soy de Banfield, tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir", escribió uno de los postulantes.

"Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar currículum y licencia de conducir, sí o sí en el primer mail, es excluyente. Los que no tengan la información que se solicita, lamentablemente no los podemos responder porque no llegamos con todos", sentenció Romina Malaspina.