La verdad sobre la pelea entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: "Hay un pasado que las une"

La casa de Gran Hermano está que arde y el enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli sumó un capítulo inesperado. Según revelaron Nicolás Peralta y Pía Shaw en Sálvense Quien Pueda (América TV), el origen del cortocircuito no sería estratégico, sino sentimental: ambas habrían tenido un vínculo con Luis Miguel.

Se supo por qué se pelearon Yanina Zilli y Andrea del Boca antes de entrar a Gran Hermano

Todo comenzó con las indirectas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Yanina Zilli, en plena placa, habló de "envidia" y de un "ego mal trabajado", aunque evitó dar nombres. Andrea del Boca, sin mencionarla, respondió con una frase filosa: "Uno tiene que tener la seguridad de quién es y quién fue, y si no, no exponerte a entrar".

Andrea del Boca

Pero en SQP (América TV) fueron más allá. "Hay un pasado que las une a las dos", lanzó Nicolás Peralta. Y detalló la historia que vincula a la actriz con Luis Miguel en abril de 1990, durante un festival en Mónaco. Según reconstruyó el periodista, compartían discográfica y coincidieron en una gala donde "el flechazo fue instantáneo". Incluso recordó una frase atribuida a la artista: "Lo que sucede en Mónaco queda en Mónaco".

Pía Shaw aportó otro dato clave: Yanina también habló públicamente de su encuentro con el artista. "Tuve una noche de amor con Luis Miguel, un touch and go", contó Zilli en su momento. Según relató, el acercamiento se dio tras un cóctel al que asistió invitada por Silvia Pérez. "Cuando agarré la cartera para irme, vino su representante a decirme que Luis Miguel quería charlar conmigo", recordó. Y fue contundente: "Sí, tuve una noche de amor con él".

Yanina Zilli y Andrea del Boca enfrentadas por Diego Maradona

Durante el programa, el equipo recordó cómo había sido la relación entre Andrea del Boca y Diego Maradona, que habría provocado otro conflicto entre las jugadoras. En ese contexto, la panelista también señaló que "Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego". Incluso, reveló que en varias entrevistas la participante de Gran Hermano confesó que "en muchas ocasiones Guillermo Coppola la llamada y le decía 'Diego necesita hablar con vos'"

El detalle que suma tensión es que ambas historias fueron públicas y conocidas. "Las dos siempre hablaron mucho en notas y deben saber la historia de la otra", deslizó Yanina Latorre. Aunque Ana, la hija de Andrea, escribió al programa asegurando que "no se conocían", el panel coincidió en que las declaraciones estaban a la vista.