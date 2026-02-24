Filtraron las condiciones de Andrea del Boca para entrar a Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada ya había sido una de las grandes sorpresas del estreno de la temporada 2026. Sin embargo, ahora trascendieron los detalles del contrato que firmó con la producción, revelando condiciones especiales que no todos los participantes tuvieron.

La versión fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró en sus redes que la actriz arregló una contratación con un cachet significativamente más alto que el que perciben el resto de los concursantes, además de cláusulas adaptadas a su perfil y trayectoria.

Andrea del Boca en Gran Hermano: los secretos de su contrato

Un contrato con condiciones exclusivas en la casa más famosa

Según los detalles filtrados, el acuerdo de Andrea del Boca no solo contemplaría una remuneración superior, sino que también podría incluir determinados beneficios vinculados al uso de su imagen y posibles participaciones en actividades promocionales fuera del marco tradicional del show.

"Sobre el dinero, fue contratada con un cachet alto, en la línea de las figuras principales. No es la primera vez que surgen complicaciones con sus cobros: cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos", expresó el periodista De Brito en X.

El conductor de LAM Reveló detalles del contrato de la actriz

La filtración del contrato llega en un momento en el que la presencia de la actriz en la casa más famosa de la televisión se convirtió en uno de los ejes centrales del debate público. Su ingreso como la primera participante de esta edición dorada marcó un hito, ya que nadie esperaba a una figura de su trayectoria en este tipo de formatos competitivos.

Por otro lado, segun Ángel de Brito, otro tema en cuestión sería la obsesión de Andrea por el orden. De Brito aseguró que Andrea tiene varios TOC y que una de sus primeras frases al entrar fue: "¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?".

Más allá de la polémica, lo cierto es que Andrea del Boca se instaló como uno de los nombres más comentados de la edición dorada de Gran Hermano. Su estilo competitivo, definido por ella misma como estratégico y enfocado en ganar “en buena ley”, fue destacado tanto por seguidores como por haters.

