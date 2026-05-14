Máxima Zorreguieta retomó su agenda oficial con un look inspirado en Países Bajos

Es una de las fechas más respetadas y honradas en los Países Bajos. Razón por la que la reina Máxima Zorraguieta no descuidó ni el más mínimo detalle durante su participación en la Celebración Nacional de la Liberación. Todo ocurrió luego de su paso por la Argentina y su visita a Bariloche, donde la monarca fue invitada al encuentro empresarial del Foro Llao Llao y también pudo reencontrarse con algunos amigos.

Y es que, para el tradicional concierto de clausura que se realizó frente al Teatro Real Carré, a orillas del río Amstel, Máxima lució un especial y muy pensado outfit.

Máxima y el rey Guillermo, vestidos a tono durante la Celebración Nacional de la Liberación.

Cuál fue el look que eligió Máxima para una fecha clave

En el Dodenherden king, o Día del Recuerdo, en el que se homenajea a las víctimas nacionales de la Segunda Guerra Mundial, la reina volvió a impactar con su glamour. Temprano fue a la Nieuwe Kerk, la Nueva Iglesia, de Amsterdam, frente a la Plaza Dam y cumplió con el estricto luto.

Sin embargo, para el concierto que se realizó al aire libre eligió un pantalón ancho color terracota con blusa capa, estilo poncho, en tono rosa anaranjado, casi salmón, by Natan. Y completó su atuendo con accesorios XXL. Un collar de gran des esferas ámbar y marrón, aros de piedras enmarcadas en cobre, de la joyería alemana Hemmerle y bolso rígido de cuentas de carey haciendo juego, by Cult Gaia, que completó con botas stiletto.

La monarca estrenó un outfit en una gama de color naranja, el tono oficial de la Casa Real, y collar XL que marcó tendencia.

El rey Guillermo llevó una corbata en composé al equipo de su esposa. “Aprender a comprender la historia”, fue el lema de la jornada. Máxima y el rey Guillermo se mostraron muy comprometidos con la celebración.

Máxima retomó su agenda real y presidió el concierto "Día del Recuerdo".

Dando una vez más muestras de su gran carisma, los reyes de los Países Bajon se animaron a disfrutar, fuera de protocolo, de la música incluso siguiendo el ritmo e improvisando algunos pasos de baile.

Con grandes sonrisas demostraron, una vez más, que son una pareja que cumple con todos los requisitos de su agenda real pero que también se da permiso para disfrutar de buenos y cómplices momentos.