Pareciera que si se hablara al mismo tiempos de Máxima Zorreguieta y Taína Gravier, se podría unirlas solo por ser argentinas que tienen una alta exposición, una por ser la reina de Países Bajos y la joven por contar con una gran popularidad por la fama de su madre y su reciente introducción en el camino de la moda y el arte. Pero no solo esto las une, sino que ambas supieron recorrer los mismos pasillos y accedieron a los mismo conocimientos.

Máxima Zorreguieta y Taína Gravier unidas por la educación

Un hilo conecta directamente la vida de Máxima Zorreguieta con la culminación de una etapa de la vida de Taína Gravier. A pesar de las distancias generacionales, ambas asisitieron al exclusivo colegio Northlands, ubicado en la zona norte de Buenos Aires y que es reconocido por su alto nivel educativos, que supo formar a diversas figuras del mundo de los negocios, empresariales y de la cultura.

En las últimas horas, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier dio un importarte paso en su formación educativa al culminar sus estudios secundarios en Northlands. Sus padres se mostraron orgullos de esta etapa, que marca un camino terminado a nivel familiar ya que la adolescente es la hija mejor, por lo tanto la última del clan que asistirá al establecimiento. Así lo remarcó el empresario: "Agradecemos por su excelencia académica y el haber compartido durante estos 23 años la educación de nuestros cuatro hijos".

En este final de etapa, su historia educativa se entrelaza con la Máxima Zorreguieta, quien también terminó sus estudios secundarios en la misma institución en su sede en la Argentina, pero en 1988, siendo que en este entonces el Northlands ya se destacaba por su excelencia académica, al tratarse de de una colegio bilingüe en el que se habla en castellano e ingles en mismo niveles, es mixto y laico con lema "Amistad y Servicio", enfocado en la diversidad, la empatía y la formación de ciudadanos globales.

La propuesta educativa además incluye una gran importancia al deporte, siendo que cada alumno pertenece a una house y representa deportivamente a esta entidad. Además, cuenta con un alto nivel de formación artística y oratoria, por lo que la formación engloba diversas facetas. En este sentido, se evidencia en Máxima Zorraguieta su naturalidad para dar importantes conferencias y en Taína Gravier al momento de subir al escenario a cantar, ya que comenzó un camino artístico en la Argentina y España.

De esta forma, dos generaciones distantas de mujeres argentinas se ven unidas por la educación que recibieron. Máxima Zorreguieta y Taína Gravier concluyeron una importante etapa de sus vidas, tras un camino de formación bilingue, artística y deportiva de alto nivel académico.