Lali Espósito brilla y declara en San Sebastián: "Aguante el cine argentino"

La troupe argentina que voló a San Sebastián no sólo dejó la vara muy alta en materia de producción audiovisual con títulos como “Glaxo”, filme protagonizado por Lali Espósito y dirigido por Benjamín Naishtat, sino también con producciones como “Mis muertos tristes”, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi a la cabeza (presentadas en la Sección Oficial del Festival) o “Lo dejamos acá”, la gran apuesta de Netflix que cruza a Ricardo Darín y Diego Peretti en un set luego de varios años. Los icónicos looks, algunos más significativos que otros y cargados de simbolismo patrio, jugaron un papel protagónico en la red carpet de la 74° edición del Festival español.

Rodrigo Abreu Teixeira, Dolores Fonzi, Morena Fernández Quinteros, Lali Espósito, Javier Braier, Sol Jaite.

Ricardo Darín en la 74° edición del Festival de San Sebastián.

El look total black de Lali Espósito en el Festival de San Sebastián

“Siempre es lindo venir pero más esta vez porque presentamos Glaxo. ¡Aguante el cine argentino! ¡Y aguante la colaboración entre vecinos para hacer que las grandes pelis sucedan en este momento!”, compartió Lali en su rol de actriz pero también de fashionista nata, ya que lució una serie de oufits dignos de su estelaridad. El más codiciado, un auténtico Guevara Ocampo total black que gritaba sofisticación y audacia.

Lali Espósito en su look total black en el Festival de San Sebastián.

De cortes laterales pronunciados, el diseño con el que brilló la cantante en la alfombra sorprendió por su escote halter con cola larga, espalda descubierta y detalles que aportaron sobrada sensualidad al conjunto. Otro detalle trendy fue un llamativo aplique metálico con forma de ancla, un elemento original que le dio identidad a la pieza y rompió además con la sobriedad del negro. Como complemento del total look la ex “Casi Ángeles” lució el cabello recogido con moño alto, grandes aros y su natural carisma para posar.

Lali Espósito en su look total black en el Festival de San Sebastián.

El mensaje de las estrellas en el Festival español: “Las Malvinas son Argentinas”

Si bien estrellas de renombre en el exterior como Ricardo Darín o Diego Peretti estuvieron presentes en el evento, el foco natural de atención este año se lo llevaron las actrices argentinas en competencia oficial. Comenzando por Lali y su remera oversize enmarcada bajo el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”, popularizada por la Scaloneta en el último Mundial.

Lali Espósito con su remera oversize "Las Malvinas son Argentinas"

“Es una remera pero el mensaje no lo es. Han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde el tema de Malvinas está siempre en nuestra vida cotidiana, ya que se habló mucho últimamente de ésto. Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía. Y yo sentí que era una buena oportunidad para sumar mi cuota”, explicó Lali. Para luego agregar: “Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar. Pero había una campaña de quienes hicieron esa remera de Malvinas para que lo recaudado por su venta fuera para los excombatientes de Tigre. Entonces me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá”.

Alejandra Flechner, Pablo Larraín, Carolina Sánchez Alvarez, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Y en línea con la cantante pop, fueron sus colegas Mercedes Morán y Dolores Fonzi -que llegaron junto a Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Alvarez- quienes potenciaron el mensaje con la misma inscripción en su vestuario by Sofía Bergallo y Alfonso Barbieri. Con chaquetas largas estilo kimono en tonos negros, celeste, blanco y marrón, las cuatro actrices fueron foco absoluto de atención por el detalle central de la prenda: la misma frase en sus espaldas con el agregado de la silueta de las islas bordado, más diferentes intervenciones en celeste y blanco.

Alejandra Flechner, Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Sánchez Álvarez.

Flechner, Morán, Fonzi y Sánchez Álvarez, de espaldas, con las chaquetas con la frase "Las Malvinas son Argentinas".

Una vez más el Festival de San Sebastián se convirtió en una vidriera para el talento argentino, donde el cine, la moda y la identidad nacional se encontraron en una alfombra roja que tuvo a Lali Espósito, Mercedes Morán, Dolores Fonzi y sus colegas como grandes protagonistas.

Fotos: GROSBY GROUP