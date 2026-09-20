Dolores Fonzi y Mercedes Morán dejan huella en San Sebastián con sus Kimono Malvinas y un fuerte reclamo

La presencia argentina volvió a destacarse en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. Dolores Fonzi y Mercedes Morán llegaron junto a Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez para presentar Mis muertos tristes, la nueva producción de Netflix dirigida por Pablo Larraín. Durante su paso por el festival, las cuatro actrices eligieron un vestuario que se convirtió en uno de los focos de la presentación y rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales.

Los Kimono Malvinas que usaron Dolores Fonzi y Mercedes Morán

El instante quedó registrado en un breve momento que comenzó como una típica pasada frente a las cámaras donde Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flecher y Carolina Sánchez desfilaron por la red carpet. Las cuatro caminaron juntas con chaquetas largas de estilo kimono, confeccionadas en tonos negros, celestes, blancos y marrones. Sin embargo, el detalle central de las prendas no podía verse de frente y recién apareció cuando llegaron al final del recorrido.

Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez (Instagram)

Entonces, las actrices giraron al mismo tiempo y dejaron al descubierto la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. En las espaldas de esta prenda oriental también aparecían la silueta de las islas y distintas intervenciones gráficas en celeste y blanco.

Dolores Fonzi compartió posteriormente el registro en sus redes sociales. El diseño fue creado por Sofía Bergallo y Alfonso Barbieri, la dupla artística detrás del proyecto Sofía y Alfonso, que presentó las prendas como “Kimono Malvinas”. La aparición se produjo durante una edición del festival que se desarrolla entre el 18 y el 26 de septiembre.

Los diseños que llevaron las protagonistas de Mis muertos tristes surgieron del trabajo de Sofía Bergallo y Alfonso Barbieri, quienes desarrollan sus piezas desde un atelier ubicado en Munro. Su proyecto nació en 2020 y combina las artes plásticas con la indumentaria a través de un proceso creativo compartido.

El diseño dialoga con una imagen que había tenido amplia repercusión durante el Mundial 2026 (Instagram)

Bergallo trabaja inicialmente sobre papel con acuarelas y Barbieri continúa esas formas con dibujos realizados en tinta china. La técnica está inspirada en el denominado “cadáver exquisito”, método asociado al surrealismo en el que cada intervención modifica la obra anterior sin establecer desde el comienzo cuál será el resultado final.

La dupla llevó su trabajo fuera de la Argentina en 2023, cuando presentó sus obras y kimonos en dos espacios de Tokio. La iniciativa contó con el acompañamiento de la Embajada Argentina en Japón y significó uno de los pasos internacionales más importantes del proyecto.

El diseño utilizado en San Sebastián también dialoga con una imagen que había tenido amplia repercusión durante el Mundial 2026. Después del triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en semifinales, varios futbolistas mostraron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos dentro del campo de juego.

Surgieron del trabajo de Sofía Bergallo y Alfonso Barbieri (Instagram)

Días antes de la aparición de Fonzi y Morán, Lali Espósito había llegado al mismo festival con una remera blanca que llevaba esa inscripción. La cantante viajó a España como parte del elenco de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que también integra la Sección Oficial del certamen. Lali explicó posteriormente que parte de lo recaudado con la venta de aquella remera estaba destinado a excombatientes de Malvinas de Tigre.

Mis muertos tristes, la serie que Dolores Fonzi y Mercedes Morán presentaron en San Sebastián

La aparición de las cuatro actrices estuvo vinculada con el estreno mundial de Mis muertos tristes. La producción dirigida por Pablo Larraín participa de la competencia de la Sección Oficial y fue presentada en San Sebastián en formato de largometraje, aunque posteriormente llegará a Netflix dividida en cuatro episodios.

La ficción está inspirada en la obra de Mariana Enríquez y combina el cuento que le da nombre a la serie con elementos de Julie y Un lugar soleado para gente sombría, además de otras referencias al universo literario de la escritora argentina. La adaptación pone en el centro a Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos.

Mercedes Morán se pone en la piel de Ema, una médica jubilada con la capacidad de ver a los muertos, mientras que Dolores Fonzi interpreta a Julie, su sobrina, cuya aparición altera la tranquilidad que había construido. Alejandra Flechner, Carolina Sánchez Álvarez, Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez completan el reparto. El proyecto tuvo un rodaje dividido entre dos países. Buenos Aires fue elegida para las escenas exteriores, mientras que los interiores se filmaron en Santiago de Chile. Tras su paso por el Festival de San Sebastián, Mis muertos tristes llegará a Netflix el 24 de septiembre con sus cuatro episodios.

Durante esa presentación, los Kimono Malvinas diseñados por Sofía Bergallo y Alfonso Barbieri terminaron ocupando un lugar central. Dolorez Fonzi, Mercedes Morán, Flechner y Sánchez Álvarez se dieron vuelta frente a las cámaras y dejaron visible la frase “Las Malvinas son argentinas”, el mensaje que eligieron llevar en su paso por San Sebastián.