Con Lali Espósito presente, Rosalía fue ovacionada en el Movistar Arena

Llegó a Buenos Aires envuelta en polémicas, con rumores que alertaban sobre una posible cancelación de sus shows y repudiada por muchos argentinos a los que les dolió su reposteo crítico tras la final del Mundial. Pero más allá de esas controversias, Rosalía (33) es Rosalía, y desde que aterrizó en Ezeiza y se hospedó en el Four Seasons la artista disipó todas las dudas que rodeaban a sus shows en el Movistar Arena.

Rosalía aprovechó su tiempo libre para pasear por Buenos Aires

Rosalía fue ovacionada en el Movistar Arena

Ya un día antes de su presentación sorprendió con su presencia en un restaurante de Palermo (Oli) para almorzar junto a su familia. Y ese primer testeo cara a cara con la gente dio más que positivo, a tal punto que terminó fotografiándose con todo el personal dentro de una atmósfera de respeto y camaradería.

Rosalía disfrutó de la gastronomía porteña

Hasta que llegó el gran desafío del primer show del LUX Tour, donde el público la recibió con una ovación tal que la emocionó. Consciente de lo que había generado con esa intervención en las redes, Rosalía abrió el espectáculo con una disculpa sobre dicho episodio y recordó su primera participación en la Argentina, en el Lollapalooza del 2019, cuando consolidaba su carrera internacional.

Lali Espósito sorprendió a los fanáticos de Rosalía en el Movistar Arena

“Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar ‘lo he logrado’. Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por este país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la tierra”, señaló antes de volver a ser ovacionada por las 15.000 almas presentes. Y comenzó su show cantando “Sexo, violencia y llantas”, dejando atrás la incertidumbre sobre lo que podía pasar.