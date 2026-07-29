Así es la casa de Rosalía y Rauw Alejandro que venden en España: iglesia propia, 10 cuartos y más de 28 hectáreas

Rosalía y Rauw Alejandro adquirieron en 2022 una finca histórica en Manresa, a pocos kilómetros de Barcelona, que se distingue por su valor patrimonial y sus dimensiones excepcionales. La propiedad, rodeada de naturaleza, combina arquitectura modernista con detalles que reflejan la tradición catalana, ofreciendo un entorno único que aún permanece en el mercado inmobiliario. Con más de un siglo de historia y remodelaciones que marcaron su estilo, la residencia conserva elementos originales que la convierten en una pieza singular.

La finca histórica de Manresa que venden Rosalía y Rauw Alejandro tras su separación

Rosalía y Rauw Alejandro convivieron en una residencia señorial remodelada a comienzos del siglo XX, ubicada en un entorno privilegiado de Barcelona. La finca, con más de 3.000 metros cuadrados construidos y un terreno que supera las 28 hectáreas, reúne elementos históricos y comodidades modernas, consolidándose como una de las propiedades más singulares de la región. Su arquitectura refleja la influencia del modernismo catalán, con detalles que se mantienen intactos y que aportan un carácter único.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

A mediados de 2022, la pareja de artistas compró una propiedad a unos 65 kilómetros de Barcelona, que hoy permanece en el mercado inmobiliario. La casa, conocida como Mas Morera, fue concebida como un refugio íntimo y se distingue por su valor patrimonial, ya que está catalogada como Bien Cultural de Interés Local. La historia de la residencia se remonta al siglo XIX, cuando fue adquirida por el industrial textil Josep Portabella.

Originalmente, el lugar fue construido como convento para los padres dominicos; la estructura fue remodelada en 1905 por el arquitecto modernista Ignasi Oms i Ponsa, quien la transformó en una villa señorial. Desde entonces, se consolidó como un ejemplo de arquitectura catalana, con elementos que aún conservan el sello modernista de la época. La compra realizada por Rosalía y Rauw Alejandro alcanzó los 2,2 millones de euros, cifra que refleja tanto el valor histórico como las dimensiones de la propiedad.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

Con más de 3.100 metros cuadrados construidos y un terreno que supera las 28 hectáreas, la finca garantiza privacidad absoluta y un entorno natural único. La magnitud del espacio convierte a la residencia en una de las más destacadas de la región. Entre los detalles más llamativos se encuentran sus diez habitaciones estilo suite, dos salones de más de 100 metros cuadrados con chimeneas de época, una bodega en el sótano y un spa interior con jacuzzi y sauna. Además, cuenta con sala de juegos y espacios diseñados para el confort moderno.

La histórica casa catalana que compartieron Rosalía y Rauw Alejandro: piscina panorámica y capilla privada

El exterior de la propiedad que tenían Rosalía y Rauw Alejandro ofrece un recorrido por jardines flanqueados por cipreses, zona de asadores y una piscina panorámica con vistas a la montaña de Montserrat. La finca incluye caballerizas y una pequeña capilla, que refuerza su carácter singular y su conexión con el pasado religioso de la construcción. Estos espacios convierten al inmueble en un lugar versátil, pensado tanto para la vida cotidiana como para actividades sociales.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

Los elementos modernistas originales, como suelos hidráulicos, vitrales de época, techos con bóvedas de piedra y esgrafiados florales, se mantienen intactos. Estos detalles aportan un valor patrimonial que trasciende lo meramente residencial, consolidando a Mas Morera como una joya arquitectónica dentro del catálogo de bienes culturales de la región. La conservación de estos elementos es uno de los aspectos más destacados con los que cuenta la finca.

A pesar de su atractivo, la finca continúa en el mercado inmobiliario con un precio que ronda entre los 2,1 y 2,2 millones de euros. Las agencias especializadas señalan que se trata de una propiedad dirigida a un perfil exclusivo, interesado en combinar confort moderno con la preservación de un legado histórico. La magnitud del terreno y la singularidad de la construcción de la casa donde vivieron Rosalía y Rauw Alejandro la convierten en una opción única dentro del sector de lujo.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

Rosalía y Rauw Alejandro adquirieron una finca histórica en Cataluña que hoy permanece en el mercado inmobiliario, tras haber sido concebida como un espacio privado rodeado de naturaleza. La residencia, ubicada en Manresa y conocida como Mas Morera, conserva elementos modernistas originales y se distingue por sus dimensiones y su valor patrimonial. Con un terreno que supera las 28 hectáreas, la propiedad reúne arquitectura señorial y comodidades modernas, consolidándose como una de las más singulares de la región.

VDV