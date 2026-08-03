Este es el tour gastronómico de Rosalía en Buenos Aires

Lejos de la polémica y de los dichos en su contra, Rosalía demostró su amor por la Argentina a través de un impactante recorrido en modo tour vacacional por los mejores restaurantes de Buenos Aires. Si hay algo que tiene la Argentina, y que muchas celebridades internacionales valoran, esa es la gastronomía, sobre todo, porteña. Cantantes y artistas recorren algunos de los lugares catalogados por Guía Michelín para probar comidas típicas.

Desde su llegada a la Argentina, Rosalía se mostró decidida a sumarse a estas celebridades y seguir descubriendo más de un país que, en sus palabras, es un "lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy". Entre delicias pasteleras y platos de lujo, pasó por los restaurantes más valorados y se llevó recuerdos increíbles.

Rosalía

El primer día de Rosalía: Olla 7 y una experiencia gourmet de lujo

En Chacarita, un nuevo bodegón se volvió el restaurante premiado por Guía Michelín por su gran relación precio calidad y por su joven chef. Olla 7 es la novedad de los creadores de Ácido, y fue la primera parada de lujo de Rosalía. La cantante no dudó en salir de los lujos de su hotel para introducirse en el local de platos tradicionales como milanesas de bife de chorizo, tortilla de papas, croquetas de mejillones, lengua a la vinagreta y tortelloni de seso.

Bajo la lluvia, y antes de su primer show en el Movistar Arena, decidió ir con su equipo a una cena a este bodegón, que entrega las sobras de las comidas en una forma de cisne para más creatividad. En sus historias de Instagram, la cantante española marcó su búsqueda por conectar de forma genuina con el público local, y celebró el cumpleaños de uno de sus amigos en este espacio, marcando la calidez que sintió por la comida clásica argentina.

Rosalía en Olla 7

Rosalía recorre los restaurantes más vanguardistas de Buenos Aires: Oli le abre las puertas a la cantante

Para su segunda parada gastronómica, Rosalía decidió disfrutar de un almuerzo antes de ingresar a hacer su show en el Movistar Arena, y conocer puertas adentro de una de las apuestas vanguardistas más importantes de los últimos años. La cantante sorprendió con una visita espontánea junto a su familia a Oli, el restaurante y cafetería de Olivia Saal, en Palermo Hollywood. El menú fusiona la simpleza de los platos tradicionales con ejecuciones perfectas, desde opciones de brunch de nivel mundial hasta una de las propuestas más lúdicas como lo es la famosa milanesa de lomo marinada en Dijon que se sirve acompañada con un cremoso mac and cheese .

Durante el almuerzo, la española eligió el steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César. Para el final, quiso probar varios de los clásicos de la pastelería de la casa: sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie. Claramente, y demostrando esa personalidad cálida y dulce que destacó el propio staff del restaurante, se acercó a las cocinas y se tomó una foto con todos los cocineros. Además, agradeció la atención recibida y dejó un gran recuerdo de su paso por el restaurante.

Oli es el proyecto de la chef y pastelera Olivia Saal, inaugurado en 2021. Criada en una familia gourmet, forjó su pasión por la pastelería y la viennoiserie en prestigiosas cocinas, pero, desafiando el contexto pandémico, volcó en el local sus raíces francesas e israelíes, su prolijidad y una incansable búsqueda de vanguardia. Es así como Oli se convirtió en uno de los lugares más elegidos por amantes de la gastronomía, cocineros y referentes del sector que buscan una cocina de producto de gran nivel, fuera del circuito Michelin.

Rosalía en Oli

Un punto indiscutible de la cultura argentina es la vibrante gastronomía porteña, que consolidó a Buenos Aires como un faro cultural indiscutible, capaz de seducir a las celebridades internacionales más exigentes. Más allá de los circuitos tradicionales de lujo, la riqueza de la cocina local radica en su versatilidad, y en su significado: una puerta de entrada al pulso real de su gente y sus costumbres. Rosalía comprendió esto a la perfección y, lejos de aislarse en la comodidad de su hotel, la cantante buscó integrarse de forma genuina a través de un recorrido gastronómico que demostró su profundo respeto por la autenticidad y los sabores de nuestra tierra.

A.E