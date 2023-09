El Bailando 2023 además de polémicas tuvo a muchos participantes con ataques de ansiedad, la más relevante fue la de Tomas Holder que le agarró justo cuando estaban en vivo. Moria Casán habló sobre la salud mental y el precio de la fama, la One detalló en LAM como hizo ella para que no le afecte ciertas cosas del medio.

Moria Casán habló sobre la salud mental luego de los episodios de ansiedad de los participantes del Bailando 2023

Después de hablar sobre Aníbal Pachano y el deseo de que se quede como quinto jurado, el notero de LAM le preguntó: "¿Qué opinas sobre la generación de cristal? Como se habló ahí de Coki, vos que de chiquita tenés mucha resiliencia". "Si, pero yo no puedo ser el ombligo del mundo Yo soy un ser diferente porque trabajé mucho en mi construcción y me banque muchas cosas, pero no puedo opinar de los demás", respondió la jurado fiel a su estilo.

"Más que una generación de cristal me parece que es una líquida, pero es la sociedad en sí. Ahora todo pasa por otra cosa, estos chicos buscan ser conocidos y no tener solidez. Entonces cuando se le apaga la percepción de los demás se ponen mal", continuo la One. "Viven de un like", acotó la Diva.

"No se puede vivir de la aceptación ajena. Están buscando eso y eso tiene su costo. Es duro, la mayoría se marea. Dependen del like porque ahora es todo virtual y no tienen el contacto visual con la gente. Es años de análisis, hay que sacarse el personaje. La fama o la no fama son manipulables", dijo la One.

"Yo entré en el teatro sin pensar que iba a ser una figura. Cuando me tome el taxi vi que algunos me tiraban por el agua, que es como que me tiren a la basura. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer lo mismo, dentro del teatro era una, me iba al costado y me sacaba todo el personaje para que vuelva Moria. Son años de análisis y reconstrucción", cerró Moria Casán sobre la fama y la salud mental.

