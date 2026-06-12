Las vacaciones de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo en Noruega: autos de colección, casa de montaña y travesía en la ruta

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo eligen Noruega para una pausa revitalizante en su agenda. Lejos del ritmo frenético de la ciudad y de sus compromisos habituales, ambos se sumergen en la inmensidad de los paisajes nórdicos, donde la naturaleza impone su propio ritmo y cautiva los sentidos. La ex modelo y el empresario, conocidos por su sofisticado estilo de vida, su ojo clínico para la estética y su capacidad para disfrutar de los placeres simples con elegancia, encuentran en esta geografía escandinava el escenario perfecto para conectar con lo esencial: aire puro, lagos de aguas profundas que reflejan el cielo cambiante y una calma absoluta que envuelve cada jornada, permitiéndoles una verdadera desconexión.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo en Noruega

Pasión por los clásicos en la ruta noruega

La movilidad durante este viaje merece una mención especial, tratándose de Federico Álvarez Castillo, quien es un reconocido y apasionado coleccionista de autos clásicos. Para él, el viaje no termina en el destino, sino que comienza en el mismo trayecto. Lejos de optar por el turismo convencional, Federico y Lara recorren la geografía noruega al volante de vehículos de colección que forman parte de su estilo de vida y que disfrutan con especial dedicación.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo en las rutas de Noruega

Para estas travesías, la pareja cuida minuciosamente cada detalle de su estilismo, priorizando el confort técnico necesario para el clima nórdico sin sacrificar nunca la elegancia ni el sello personal. Lucen camperas abrigadas, ideales para enfrentar los vientos del norte, combinadas con accesorios clave como anteojos de sol y gorras tipo boina, una elección que aporta un aire clásico, atemporal y aventurero mientras recorren rutas sinuosas que bordean fiordos profundos e imponentes montañas.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo disfrutan des paisaje



Exploración de joyas históricas y refugio natural

Además de la ruta, el viaje permite descubrir la riqueza patrimonial y la historia viva de la región. Durante sus recorridos, la pareja dedica tiempo a visitar sitios de gran valor histórico, destacándose una antigua iglesia de piedra que, con sus muros cargados de siglos de historia, ofrece una pausa de contemplación y silencio profundo en medio del paisaje natural, un lugar donde el tiempo parece detenerse.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo recorrieron lugares históricos

Este interés por la cultura local se complementa de manera ideal con su estadía en una pintoresca casa de montaña, un refugio tradicional construido en madera que se integra armónicamente al entorno. La arquitectura de este lugar respeta las formas nórdicas clásicas, ofreciendo un refugio acogedor frente a la inmensidad del paisaje. Como señala Lara en sus redes sociales, Noruega es un lugar “donde la naturaleza te atraviesa”, una premisa que guía cada actividad, desde las caminatas matutinas hasta los momentos de introspección frente a los lagos, donde el silencio es el verdadero protagonista.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo en Noruega



Experiencias gastronómicas bajo el cielo nórdico



La experiencia noruega también incluye una faceta dedicada a la alta gastronomía local. En uno de sus almuerzos más destacados, la pareja opta por una sofisticada Crema de calabaza con panceta, una propuesta que combina texturas complejas y sabores refinados, resultando la opción perfecta para entrar en calor tras una jornada al aire libre.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo probaron gastronomía local

Este deleite culinario subraya su interés por descubrir la frescura, la calidad y el respeto por el producto regional que definen la cocina escandinava moderna. Entre estas experiencias gastronómicas, las visitas a sitios históricos que cuentan el pasado de Noruega y la contemplación constante de la naturaleza virgen, Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo consolidan un viaje que fusiona la crudeza del entorno con el confort de una pausa de lujo, reafirmando que el disfrute es, ante todo, una cuestión de mirada y actitud.