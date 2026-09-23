Los mejores looks de la gala por los 25 años del MALBA: de Gaby Vaca Guzmán y Lara Bernasconi a Belén Ludueña y Patricia Della Giovampaola

Para Eduardo y Elina Costantini fue una noche plagada de emociones. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) celebró su 25° aniversario y coincidió con el cumpleaños 80 de su creador, quien habló en la celebración y anunció la ampliación del museo, la donación de miles de obras y los cambios en el directorio.

Costantini anunció que por debajo del espacio verde se realizará la ampliación del museo y agradeció al Gobierno de la Ciudad.

Más de 600 personalidades del arte y la cultura: empresarios, filántropos, coleccionistas y diplomáticos de Argentina y de distintos países del mundo se reunieron en una carpa instalada sobre la Plaza Perú, al costado de las instalaciones del museo. Eduardo y Elina fueron excelentes anfitriones y recibieron con calidez a todos los invitados. Ella lució un elegante vestido estampado diseñado por Gino Bogani, inspirado en la cultura mexicana.

Circe Henestrosa, Elina Costantini y Frida Escobedo.

Así fue la Gala por los 25 años del MALBA

Los invitados ingresaron a la fiesta tras visitar las exposiciones Latinoamérica en Expansión, con obras de las colecciones del Museo más las de Eduardo Costantini, y la esperada “Viva Frida”, con objetos del Museo Casa Azul de Frida Kahlo junto a las cotizadas piezas que ambas colecciones poseen de la gran artista mexicana. La inauguración fue un éxito y sólo el fin de semana miles de personas visitaron la muestra que estará abierta hasta el 15 de marzo.

La gala, conducida por Iván de Pineda, marcó el inicio de una semana de festejos, que incluyen las inauguraciones en Malba y en Malba Puertos, en Escobar, la programación de talleres educativos, cine con música en vivo y desfiles en la explanada, eventos que ya son clásicos en su historial.

Patricia Della Giovampaola. Diego Finkelstein y Soledad Ainesa. Dafne Cejas. Zoe Gotusso.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez.

Mariana Telleria,Orly Benzacar,Teresa Bulgheroni y Mora Bacal.

Analía Maiorana y Diego Santilli.

Federico Alvarez Castillo y Lara Bernasconi.

Jorge Telerman y Cyntia Cohen.

María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Jorge Brito y Gaby Vaca Guzmán.

Jorge Macchi y Eduardo Basualdo.

Leandro Erlich, Daniela Tillard, Vale Pecoraro y Pablo Siquier.

Soledad Costantini y Eugenio Aguirre.

Gustavo Ballabriga, Inés Tonconogy, Guillermo Kuitca, Victoria Noorthoorn y Marta Minujin.

Eduardo Costantini sobre el futuro del MALBA: “estamos trabajando en el cambio de los estatutos”

“Desde el año pasado estamos trabajando en el cambio de los estatutos, yendo a un board en el que la familia va a seguir siendo miembro hasta el año 2010, pero en minoría, con menos miembros y se van a sumar seis miembros nuevos, entre los que no estarán familiares. Esto busca despersonalizar al Malba y crear una sostenibilidad de largo plazo”, agregó, y confirmó la creación del Malba Art Trust, por el cual el Museo recibirá 50 millones de dólares de su herencia. Además anunció que donará al Museo la Colección Daros, integrada por 1232 obras de 117 artistas de la región. Su mujer Elina Costantini lo aplaudió con admiración infinita en una noche inolvidable.