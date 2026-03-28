De Guillermina Valdés a Brenda Asnicar, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi, los mejores looks de uno de los eventos más top de Buenos Aires

Guillermina Valdés, Brenda Asnicar, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi coincidieron en una velada elegante donde posaron con estilos que recorrieron desde el glamour más audaz hasta el minimalismo elegante y el infalible total black. Una vez más, la atención estuvo puesta en sus looks que reflejaron identidad y tendencia.

El motivo que los reunió tuvo que ver con la presentación de la nueva fragancia de Tom Ford llamada Figue Érotique y perteneciente a la colección Private Blend. El evento, que se llevó a cabo en el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, comenzó con un cóctel de bienvenida y continuó con una propuesta gastronómica que acompañó el universo sensorial del perfume.

Los looks con sello propio de Guillermina Valdés, Brenda Asnicar, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi

Las figuras del mundo artístico dijeron presente en un exclusivo evento beauty que reunió glamour, tendencias y estilismos impactantes. En un entorno sofisticado, Guillermina Valdés, Brenda Asnicar, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi se convirtieron en protagonistas indiscutidas de la noche. Leonardo Sbaraglia, Joaquín Levinton, Pollo Álvarez y Eugenia de Martino, la modelo y esposa de Peque Schwartzman, también fueron parte del encuentro.

Eugenia De Martino (Crédito: Grupo Mass)

Guillermina Valdés lució un vestido negro con transparencias y aplicaciones en relieve, que aportaban volumen y movimiento. El diseño, de cuello alto y sin mangas, combinó elegancia y modernidad con un aire etéreo. Fiel a su estilo minimalista, acompañó el look con un maquillaje natural y labios en tono rojo intenso que aportaron el contraste justo, y un peinado recogido.

Guillermina Valdes (Crédito: Grupo Mass)

Con una impronta sensual y audaz, Brenda Asnicar apostó por un vestido corsetero en tono cherry, una de las tendencias más fuertes de la temporada. La prenda ceñida al cuerpo y con detalles de ajuste frontal resaltó su silueta y sumó dramatismo gracias a su textura satinada. Además, se destacaba por su inspiración lencera. Su atuendo se completó con medias translúcidas y un beauty look acorde: maquillaje en tonos cálidos, labios definidos y el cabello suelto con ondas suaves, logrando una estética sofisticada con guiños góticos.

Brenda Asnicar (Crédito: Grupo Mass)

Minimalismo y total black

Por su parte, Lizardo Ponce se inclinó por un traje negro de líneas relajadas que combinó sastrería clásica con un aire contemporáneo. El conjunto, compuesto por saco y pantalón de corte amplio, fue llevado sin corbata y con camisa oscura, logrando una propuesta descontracturada pero elegante.

Lizardo Ponce (Crédito: Grupo Mass)

Leonardo Sbaraglia cautivó con un conjunto contemporáneo en blanco y negro: saco cerrado y estructurado con escote en V y botones a la vista, pantalón sastrero de corte recto y remera básica en tonalidad blanca. Esta última pieza le aportó luminosidad a su look y rompió con la rigidez del outfit.

Leonardo Sbaraglia (Crédito: Grupo Mass)

El Pollo Álvarez coincidió con Lizardo Ponce al elegir un look total black compuesto por una camisa negra y un traje al tono, que combinó con zapatos de cuero. El conductor apostó por una silueta clásica y bien entallada, y prefirió la ausencia de contrastes, lo que reforzó una imagen pulida y versátil, ideal para una velada nocturna.

Pollo Álvarez (Crédito: Grupo Mass)

Joaquín Levinton (Crédito: Grupo Mass)

Finalmente, Lara Bernasconi deslumbró a todos los presentes con un vestido de largo midi en tono off white, de corte minimalista y líneas limpias. Este ítem confeccionado en tela satén, sin mangas y con cuello halter se caracterizó por su caída fluida y su simpleza. Sin dudas, la exmodelo apostó por un look refinado donde menos es más. Para acompañarlo, optó por llevar el cabello recogido y un maquillaje natural que realzó sus facciones, en perfecta sintonía con la estética elegante del evento.

Lara Bernasconi (Crédito: Grupo Mass)

Así, cada uno con su impronta, Guillermina Valdés, Brenda Asnicar, Lizardo Ponce y Lara Bernasconi formaron parte de los mejores looks del evento más top de Buenos Aires. Asimismo, demostraron que el estilo personal sigue siendo la clave para destacarse en cualquier ocasión y captaron todas las miradas.