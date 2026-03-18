Las fotos de Emilia Attias y Benjamín Vicuña en un exclusivo evento en Buenos Aires

El estreno de Solo Fanáticos reunió a grandes figuras del espectáculo en Buenos Aires, en una noche marcada por el lujo y la estética. La avant premiere, realizada en Atlas Paseo Alcorta, contó con una alfombra roja impactante y la llegada de celebridades como Benjamín Vicuña y Emilia Attias, elevando el nivel del evento.

Estreno de Solo Fanáticos

Sin embargo, Benjamín Vicuña y Emilia Attias fueron dos de los que más llamaron la atención, no solo por su presencia sino por los estilismos elegidos para la ocasión. Con propuestas muy diferentes, ambos lograron imponer su impronta y convertirse en protagonistas de la noche.

Benjamín Vicuña, elegancia relajada con guiños bohemios

Benjamín Vicuña apostó por un estilismo que combina sofisticación y naturalidad. La pieza clave de su outfit fue un sombrero fedora negro, un accesorio poco convencional que le aportó personalidad y una estética artística, casi de actor europeo. El look se completó con una paleta monocromática en tonos oscuros que estilizó su figura y mantuvo una línea elegante.

El estilismo de Benjamín Vicuña para el estreno de Solo Fanáticos

El blazer estructurado, llevado sin corbata y con la camisa levemente abierta, reforzó ese equilibrio entre formalidad y relajación. El uso de capas simples, como la combinación de camisa y saco, aportó profundidad sin recargar el conjunto.

El impresionante estilismo de Emilia Attias

Por su parte, Emilia Attias eligió un outfit que jugó con la sensualidad y el riesgo. Su vestido de red negra con transparencias fue el gran protagonista, apostando por una estética provocadora pero cuidadosamente construida. La silueta asimétrica, con un largo más corto adelante y caída posterior, aportó dinamismo y movimiento, ideal para una alfombra roja.



El estilismo de Emilia Attias para el estreno de Solo Fanáticos

A esto se sumó un detalle clave: las botas altas negras, que rompieron con lo clásico y sumaron una impronta más edgy y rockera. El styling acompañó con inteligencia, pocos accesorios, cabello suelto con efecto natural y un labial rojo que acentuó el look sin competir con la prenda principal.

En una noche donde la moda tuvo un rol protagónico, la combinación de estilos entre Benjamín Vicuña y Emilia Attias dejó en evidencia dos formas distintas de interpretar la elegancia: una más relajada y sofisticada, y otra más audaz y expresiva.