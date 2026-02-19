Valentina Cervantes admitió que tiene una cuenta falsa en redes sociales y para qué la usa

En una era digital donde la privacidad y lo público dialogan constantemente, tener un perfil anónimo resulta una opción para aquellas personas que quieren navegar en la web sin ser descubierto. En este caso, Valentina Cervantes se sumó a la tendencia de tener su cuenta fake para stalckear tranquilamente y así conservar su anonimato.

Valentina Cervantes confesó tener una cuenta fake

En una charla distendida que tuvo con Emilia Attías para Casino Deluxe, el ciclo que conduce en Infobae, Valentina Cervantes habló acerca de los beneficios que le genera tener una cuenta falsa en redes sociales. Todo comenzó cuando la presentadora abrió el debate sobre el uso de estas modalidades que ofrece el mundo digital: "Yo nunca tuve una cuenta falsa para stalkear". De inmediato y sin mostrar vergüenza al respecto, la influencer lanzó: “Yo sí tengo”.

Valentina Cervantes | Instagram

Sin intenciones de esquivar el tema, la pareja de Enzo Fernández detalló: "Tengo, no la uso mucho sinceramente, pero sí la tengo. Ni sé qué nombre tiene, pero cada tanto la uso". Asimismo, se encargó de dejar en claro que nada tiene que ver con controlar a su pareja, sino más bien con fines recreativos y hasta incluso, con guiños cholulos.

Valentina Cervantes ¿es chismosa?

Valentina Cervantes abandonó Inglaterra y viajó para hacerse presente en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) que ya está llegando a su fin. La ex estudiante de derecho abandonó el certamen para radicarse junto al padre de sus hijos y sus dos retoños, luego de ser una de las figuras destacadas del concurso de cocina. Según expresó en su momento, priorizó a su familia, antes que, a su carrera profesional; aunque sigue manteniendo conexión con la farándula nacional desde la clandestinidad virtual.

"Miro cosas de chismes, y por eso no me gusta que vean que lo veo desde mi cuenta oficial", reveló risueña. En este punto, se sinceró acerca del consumo de noticias del espectáculo nacional: "Miro el chisme de acá, de Argentina, y continuamente, ya que todos los días hay algo nuevo". Pese a que ella no cuenta en su currículum mediático con un escándalo propio, dejó en claro su interés por saber los temas que marcan la agenda pública de la prensa rosa.

Por su parte, Valentina Cervantes manifestó que no le avergüenza contar su hazaña virtual y deslizó que más de una famosa recurre a estos perfiles “truchos” para no ser descubierta si, por error se les manda un like o un follow. Finalmente, admitió que no está exenta de quedar atrapada en un Gate. “Si me toca, me toca”, sostuvo reconociendo las reglas del juego.

NB