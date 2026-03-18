Benjamín Vicuña se sinceró sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi: "Quiero criar a los niños de la mejor manera"

En medio de una etapa personal atravesada por cambios y reconfiguraciones familiares, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló con cautela, pero con firmeza, sobre el presente de sus hijos y el rol que ocupa Mauro Icardi en su vida cotidiana. Lejos de alimentar polémicas, el actor eligió correrse del conflicto mediático y poner el foco en una idea que repitió como un mantra: la importancia de aceptar y priorizar el bienestar de los chicos. En ese sentido, definió su momento actual como “una mezcla entre acomodarse y aceptar”, una reflexión que, según explicó, trasciende lo personal y funciona como un aprendizaje de vida.

Benjamín Vicuña y el desafío de correrse del conflicto

Aunque desde afuera pueda parecer que las aguas están calmas, Benjamín Vicuña fue claro al señalar que la realidad es más compleja de lo que se percibe. Sin embargo, evitó dar detalles y marcó un límite concreto: no quiere exponer públicamente cuestiones que involucren a sus hijos. “No voy a hablar”, dijo en una nota para PuroShow (eltrecetv), dejando en evidencia una decisión consciente de protegerlos, incluso cuando su vida privada queda inevitablemente bajo la lupa. Uno de los ejes que más interés genera es el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi, actual pareja de la madre de los chicos.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Amancio y Magnolia.

Consultado sobre si existió una conversación directa con el futbolista, Vicuña fue contundente: no la hubo. Tampoco aseguró que sea imprescindible, aunque dejó abierta la posibilidad de que ocurra en algún momento. “Seguramente se va a dar”, expresó, sin dramatizar ni anticipar escenarios. Más allá de los nombres propios, el actor llevó la reflexión hacia un plano más profundo. “Ya ni siquiera es mi vida privada, son niños”, subrayó, marcando un cambio de enfoque en su manera de posicionarse frente a la exposición mediática. En esa línea, reveló que tomó una decisión personal: no volver a referirse en entrevistas a temas vinculados con la crianza, los acuerdos o cualquier aspecto íntimo que pueda afectar a sus hijos.

Benjamín Vicuña y una prioridad clara: el bienestar de sus hijos

Lejos de instalarse en la confrontación, Vicuña insistió en que su prioridad es clara. Con franqueza, explicó que mantiene comunicación con la China Suárez, entendiendo que ese diálogo es fundamental para garantizar estabilidad. “Hay una manera de intentar criar de la mejor manera y que estén los niños bien”, sostuvo, reforzando la idea de corresponsabilidad. Incluso ante la posibilidad de que Mauro Icardi cambie de país o de club, y que eso impacte en la vida cotidiana de los chicos, el actor evitó dar opiniones.

Asimismo, reconoció que son situaciones posibles, pero volvió a centrar su discurso en lo esencial: el bienestar de sus hijos por encima de cualquier otro aspecto. En un contexto donde lo mediático suele amplificar tensiones, su postura resulta determinante. Benjamín Vicuña eligió un camino más silencioso pero firme: aceptar lo que no puede controlar y actuar con responsabilidad, con la crianza de Magnolia y Amancio como prioridad.