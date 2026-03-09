Benjamín Vicuña y Anita Espasandin disfrutan de sus vacaciones en José Ignacio

Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espandín, priorizaron la desconexión y una estadía muy tranquila en su nueva escapada a Uruguay. Rodeados por la paz y la belleza natural del entorno, la arquitecta y el actor chileno se alojaron en José Ignacio y compartieron imágenes en traje de baño, mostrando la complicidad que los caracteriza como pareja.

Espasandín mostró la intimidad de sus días en José Ignacio con Vicuña.

Cuál fue la rutina de la pareja en Uruguay

Las actividades se centra ron en el mar, la arena y la vida sencilla junto a la playa. Así fue como se los vio en diferentes momentos de su viaje soñado: ya sea leyendo frente al océano, nadando y barrenando olas en la costa uruguaya, o disfrutando de los famosos atardeceres esteños.

Benjamín priorizó disfrutar a pleno del mar esteño.

“2 días que valieron por mil… (la última de yapa)”, escribió la arquitecta en su cuenta de Instagram, sobre sus horas de a dos en Punta del Este. “¿Valieron por mil porque no me soportás?”, le preguntó por su parte, Vicuña, con humor.

Anita compartió las instantáneas de sus días de amor y mostró el look relajado y bohemio al que apostó.

Cómo fueron los saludos de San Valentín de Vicuña y Espasandín

Fiel a su estilo divertido, Anita publicó una imagen con un muñeco de jengibre personalizado y el mensaje “Mi Valentín”, en alusión a su pareja. Por su parte, el actor publicó una foto en blanco y negro, ambos abrazados al aire libre, acompañada solo por una palabra y una etiqueta.

La pareja disfrutó a pleno la playa y famosos atardeceres de Uruguay.

La historia de Anita y Benjamín: cómo nació el amor

Espasandín y Vicuña se conocieron en febrero de 2024 en París, durante un viaje de trabajo del actor. Allí, él pudo conocerla más a fondo después de haberla visto antes en otros lugares.

El romance se desarrolló a partir de ese encuentro y la pareja blanqueó su relación posteriormente, al mostrar se en eventos públicos co mo la gala de la Fundación Discar, en septiembre de 2024.