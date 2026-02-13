Adiós al conjunto de top y falda: Emilia Attias apuesta al vestido lencero para San Valentín

Con San Valentín cada vez más cerca, Emilia Attias volvió a posicionarse como referente fashion desde sus redes sociales. La actriz publicó una serie de imágenes en Instagram donde se la ve luciendo un vestido rojo profundo que rápidamente se convirtió en inspiración para quienes ya piensan en su look para una cita especial.

Emilia Attias | Instagram

“Bloody mery mood”, escribió Emilia Attias en el copy del posteo, reforzando una estética intensa, femenina y sofisticada. El resultado fue un estilismo que deja atrás el clásico conjunto de top y falda y apuesta por una silueta más fluida, sensual y elegante.

El vestido que marca tendencia

El gran protagonista del outfit de Emilia Attias es un vestido largo de inspiración lencera en tono rojo intenso, confeccionado en una tela satinada que aporta brillo y movimiento. El diseño presenta un escote suave con drapeado en el busto, un detalle que genera un efecto delicado y favorecedor.

Emilia Attias | Instagram

Los breteles finos se prolongan en tiras largas que caen sobre los brazos, sumando dramatismo y estilizando la figura. El corte al cuerpo marca la silueta con elegancia, mientras que el drapeado acompaña las curvas sin rigidez. La caída fluida y la textura satinada refuerzan el conjunto, convirtiéndolo en una elección ideal para una noche romántica.

Beauty look romántico

Para completar el estilismo, Emilia Attias optó por un beauty look en sintonía con la propuesta. Maquillaje en gama nude, labios definidos y una mirada intensa lograron el equilibrio justo entre naturalidad y sensualidad. El peinado recogido con mechones sueltos enmarcó el rostro y aportó un aire clásico con impronta moderna.

Emilia Attias | Instagram

En cuanto a los accesorios, Emilia Attias eligió aros largos delicados y una pulsera fina, manteniendo la premisa de que menos es más para que el vestido sea el centro de atención. El fondo con cortinas rojas terminó de potenciar la atmósfera pasional del posteo y reafirmó que el rojo vuelve a consolidarse como el color estrella para celebrar el amor con elegancia.