Las mejores fotos de las vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina en Nueva York: museos, relax y mucha moda

Luego de seis meses de intensas grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Emilia Attias activó el modo vacaciones y viajó a Nueva York junto a su hija Gina, fruto de su romance con el Turco Naim Sibara. A través de sus redes sociales, la actriz compartió las postales más significativas de su arribo a Norteamérica, donde no faltaron las salidas educativas, los momentos de relax y mucha moda.

Emilia Attías vuelve a apostar por Nueva York para vacacionar

Este sábado 14 de marzo, Emilia Attias irrumpió en su cuenta personal de Instagram con un carrusel de fotografías de lo que fue su estadía en Nueva York junto a Gina, su hija de 9 años. Allí, la artista compartió algunas de las postales de su recorrido por una de las ciudades más elegidas por el turismo mundial y que, al parecer, es uno de los destinos preferidos de ambas.

Vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina | Instagram

“Después de bancarme todas sus vacaciones de verano trabajando, llegamos a NY”, comenzó escribiendo la finalista del reality culinario más famoso del mundo. Asimismo, agregó: “Madre e hija mano a mano”, revelando que, a diferencia de las veces anteriores, este viaje fue pensado para ellas dos. “Felicidad”, concluyó radiante dejando que cada imagen hable por sí misma.

Emilia Attias y Gina: una experiencia mano a mano

Las largas horas de grabación hicieron que Emilia Attias se ausentara de su hogar varias jornadas, sin poder disfrutar de la crianza de la nena. Es por esta razón que, tras concluir sus compromisos laborales con el certamen de Telefe, la modelo se desconectó de la ardua rutina de trabajo y voló rumbo a la histórica ciudad neoyorquina, donde realizó todo tipo de actividades: desde paseos educativos, compras en supermercados, recreaciones al aire libre y mucha moda.

Vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina | Instagram

En el dump, la exesposa del humorista mostró a la pequeña sumergirse en un inmenso pelotero de color rojo y rosado. En estas instantáneas, reflejó el rostro de felicidad de su heredera por poder disfrutar de tiempo de calidad con ella. A su vez, compartió clips donde la menor persigue sigilosamente ardillas, deslizando ternura y aventura a la vez. También hubo espacio para patinar sobre hielo, caminatas bajo la nieve y viajes en taxi, en el cual se las puede observar conformando globos con los chicles.

Por su parte, también registró el tráfico de la gran ciudad, destacándose la presencia de la infraestructura del lugar, los vehículos y el contraste ruido de bocinas y circulación peatonal. En otro de los registros audiovisuales, Attias registró a uno de los emblemáticos mientras se iluminaba y se creaba una ilusión óptica con los juegos de luz. En esta línea, la moda no pasó inadvertida. En cada foto se la puede apreciar luciendo outfits súper chic, teniendo a la tela de jean como el principal protagonista. Además, los accesorios y el abrigo complementaron un look ideal para vacacionar con temperaturas bajo cero.

Vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina | Instagram

De esta manera, Emilia Attias volvió a demostrar que, más allá de sus compromisos laborales, siempre encuentra espacio para priorizar los momentos junto a su hija. Entre paseos culturales, juegos, caminatas con frío bajo cero y looks llenos de estilo, el viaje por Nueva York se transformó en una experiencia inolvidable para ambas. Las imágenes compartidas en la famosa red social de la camarita no solo reflejaron el encanto característico de la ciudad, sino también la complicidad y el vínculo especial que mantiene con Gina, en una escapada que combinó relax, diversión y mucha moda.

NB