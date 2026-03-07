Benjamín Vicuña arrasa en Disney+ con el estreno de una nueva película basada en hechos reales

Disney+ actualizó su catálogo y sumó a su catálogo la nueva película protagonizada por Benjamín Vicuña. Rey del ring es una ambiciosa producción chilena inspirada en la vida del legendario boxeador Arturo Godoy. El film, que generó expectativa tras la difusión de su tráiler final en redes sociales, combina drama deportivo, romance e historia para retratar la intensa carrera del pugilista iquiqueño que buscó conquistar el título mundial en la década de 1940.

Benjamín Vicuña aterriza en Disney+ con una película basada en hechos reales

En esta producción que ya se encuentra disponible en Disney+, Benjamín Vicuña interpreta a Gabriel Meredith, un carismático representante que influye profundamente en la vida del boxeador. Rey del ring está dirigida por Rodrigo Sepúlveda, reconocido por su trabajo en Tengo Miedo Torero, y cuenta con Marko Zaror en el papel del luchador Arturo Godoy, uno de los deportistas más destacados en la historia del boxeo chileno.

Rey del Ring, película de Benjamín Vicuña | Disney+

La historia se sitúa en los años cuarenta, cuando Arturo Godoy y Leda Urbinati -interpretada por la actriz uruguaya Fiorella Bottaioli- llegan a Nueva York persiguiendo el llamado “sueño americano”. Mientras él intenta consagrarse como campeón mundial en el ring, ella busca abrirse camino como bailarina en los escenarios de Broadway. Ambos emprenden un viaje lleno de sacrificios, oportunidades y desafíos en una ciudad que promete fama, pero también exige enormes esfuerzos de toda índole.

El conflicto se intensifica con la llegada de Gabriel Meredith, el personaje del actor chileno, un encantador buscavidas que utiliza su astucia para impulsar las carreras de ambos protagonistas. Según la sinopsis oficial, “a las vidas de Arturo y Leda llega Gabriel Meredith, un encantador buscavidas que, con astucia y determinación, impulsa sus carreras. Arturo concreta la pelea de su vida, mientras Leda alcanza la fama en los escenarios. Pero los sentimientos que comienzan a surgir entre Gabriel y Leda amenazan con destruir su relación, sus carreras y los sueños que con tanto esfuerzo han construido”.

Una producción llena de historia

La nueva película de Benjamín Vicuña recientemente estrenada en Disney+ -cuya duración es de 90 minutos- también recrea uno de los momentos más emblemáticos del deporte chileno: el enfrentamiento entre Arturo Godoy y el legendario campeón mundial Joe Louis en el Madison Square Garden de Nueva York. El mítico boxeador estadounidense es interpretado por el ex campeón de la UFC Uriah Hall, en una secuencia que promete ser uno de los momentos más intensos de la producción.

Rey del Ring, película de Benjamín Vicuña | Disney+

En este marco, para el dramaturgo extranjero, el proyecto tiene un valor especial por su carga histórica y emocional. “Es un honor y un gran orgullo ser parte de esta película que rescata y defiende la memoria de un héroe del deporte nacional. Espero que el público pueda sentirse identificado con el ejemplo de lucha y superación y la capacidad de Arturo Godoy de levantarse una y mil veces”, expresó el intérprete al medio As. Sobre su personaje, agregó: “Lo que más me gustó de mi personaje, Gabriel, es que es un soñador, un chileno, que al igual que Arturo Godoy, intenta hacerse un lugar en Nueva York”.

Si bien la cinta fue estrenada en octubre de 2025 en las salas de Chile, ahora desembarcó en la plataforma global ampliando considerablemente las fronteras de alcance a los espectadores. En esta línea, el cineasta difundió parte del tráiler en su cuenta oficial de Instagram invitando a todos sus seguidores a mirar su nueva obra. "Gabriel Meredith, el moscardón de la muerte, es el entrenador de la leyenda del box chileno en Rey del ring", describió al pie del compilado que compartió en su feed.

Con producción de Más al Sur, Atómica, Garage y Bourke, y distribución internacional de Star Distribution, Rey del ring busca llevar esta historia de superación y pasión por el boxeo a nuevas audiencias. De esta manera, la plataforma Disney+ vuelve a apostar por el cine latinoamericano con una propuesta protagonizada por Benjamín Vicuña, quien se suma a un relato épico que revive la historia de uno de los grandes íconos deportivos de Chile, llevando a lo más alto a sus raíces a trevés de una historia basada en hechos reales.

NB