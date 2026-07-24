De Mariana Fabbiani a Zaira Nara y Laurita Fernández: las famosas imponen tendencia con sus looks rayados

El estampado de rayas trasciende las modas efímeras para consolidarse como un pilar fundamental dentro del diseño contemporáneo de indumentaria. Desde sus orígenes históricos asociados con la marinería y la transgresión visual, las líneas verticales y horizontales ocupan un lugar de privilegio en las pasarelas internacionales. Hoy en día, referentes de estilo como Mariana Fabbiani, Zaira Nara y Laurita Fernández adoptaron esta estética clásica para transformar sus conjuntos urbanos en auténticas declaraciones de estilo.

Zaira Nara con un vestido a rayas en Europa.

La historia de las rayas en la moda

La primera diseñadora en utilizar las rayas fue Coco Chanel. Se inspiró en los trajes de los marinos franceses, creando una colección marinera adaptada a las mujeres, que se hizo muy popular entre las clases altas de la sociedad parisina al estar en auge los beneficios de los baños de sol y mar. Chanel tomó un símbolo del pueblo, de dudosas connotaciones y lo refinó. Sus camisetas marineras han pasado a los anales de la historia como un símbolo de rebeldía y de transgresión del orden social. Otros grandes diseñadores galos como Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, o Jean Paul Gaultier se dejaron seducir por las líneas y el navy.

Coco Chanel, pionera en el uso de rayas.

El universo de la alta costura transformó este recurso gráfico mediante colecciones memorables que marcaron un antes y un después en la industria. La emblemática propuesta de Versace en 1986 elevó las líneas hacia una sensualidad estructurada y vanguardista. Pocos años después, la colección de Prada en 1992 redefinió la geometría textil con una mirada minimalista y sofisticada. Ambos hitos demuestran que el estampado resiste el paso del tiempo con absoluta vigencia creativa.

Jean Paul Gaultier, Prada, y Versace.

Claves de estilo y las referentes locales

Llevar rayas requiere equilibrar volúmenes y respetar la dirección del estampado según la silueta que cada persona busca destacar. Las líneas verticales estilizan la figura, mientras que las horizontales aportan dinamismo y un guiño relajado al vestuario diario. Mariana Fabbiani demostró esta versatilidad al lucir un blazer rayado en tonos grises que combinó con una blusa de encaje y jeans amplios.

Mariana Fabbiani apostó por rayas en el blazer.

Por su parte, Zaira Nara eligió un deslumbrante vestido largo de rayas anchas en rojo y blanco durante su recorrido europeo. En sintonía con ellas, Laurita Fernández reinterpretó la tendencia marinera mediante una remera de rayas horizontales azul marino y blanca, sumando un suéter y botas altas.

Laurita Fernández con look navy.

María Vázquez y Anita Espasandin: elegancia y geometría moderna

María Vázquez deslumbró con un conjunto dos piezas de top y falda larga con rayas en tonalidades tierra, arena y marrón. Este estilismo confirma que los tonos neutros potencian la sofisticación del estampado sin perder comodidad ni movimiento. Cada detalle de su look demuestra que las líneas alargan la silueta con total naturalidad y clase.

María Vázquez con pollera y top a rayas.

Anita Espasandin eligió una variante interesante al incorporar pantalones con bloques de color y líneas verticales en tonos pasteles y blancos, combinados con una remera corta de diseño minimalista. Su elección ratifica que el universo de las rayas evoluciona hacia cortes vanguardistas y siluetas relajadas que priorizan el confort estético. Las marcas globales y las principales revistas especializadas señalan que este recurso gráfico continuará dominando las colecciones actuales.

Anita Espasandin eligió las rayas en los pantalones.

Así Mariana Fabbiani, Zaira Nara y Laurita Fernández reafirman que este estampado clásico se reinventa de manera constante en el guardarropa actual. Cada una aporta su propia visión estilística, transformando las líneas en un sello indiscutible de distinción y modernidad.