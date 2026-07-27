Así es la casa que eligió Zaira Nara para sus vacaciones en Ibiza: vista a la playa, cancha de tenis y domo wellness

Para estas vacaciones de invierno, Zaira Nara decidió dejar atrás las bajas temperaturas y viajar junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo, a las exclusivas playas de Ibiza. A través de sus redes sociales, la modelo compartió algunas postales del espectacular alojamiento que eligió para disfrutar de unos días de descanso en familia. Con vistas privilegiadas, amplios espacios y un entorno paradisíaco, la casa se convirtió en el refugio ideal para que la conductora y sus pequeños pudieran relajarse y disfrutar del verano europeo.

Zaira Nara eligió una casa repleta de comodidades que va en línea con su estilo de vida

Para vivir unas vacaciones de relax y descanso junto a sus hijos, Zaira Nara eligió un alojamiento de lujo en Ibiza que combina comodidad, naturaleza y una propuesta integral de bienestar. El complejo hotelero cuenta con una estética cien por ciento playera, habitaciones frente al mar y amplios espacios rodeados de vegetación, donde las palmeras y la arena son en parte del paisaje.

Vacaciones de Zaira Nara en Ibiza junto a sus hijos | Instagram

La propuesta también incluye distintas experiencias holísticas pensadas para conectar con la naturaleza y alcanzar un estado pleno de relajación. Entre ellas se destacan talleres con plantas medicinales, sesiones de sahumado y prácticas de sanación a través del sonido de los cuencos, en un entorno especialmente diseñado para desconectar de la rutina.

Uno de los espacios más destacados es el domo destinado a las actividades wellness, un ambiente semicerrado y rodeado de naturaleza donde se realizan clases de yoga y pilates con especialistas a cargo de cada jornada. Allí también se llevan a cabo experiencias vinculadas a la terapia con plantas medicinales, en una propuesta que combina movimiento, respiración y conexión con el entorno.

Además, el predio en el que se alojó la menor de las hermanas Nara cuenta con una cancha de tenis y diferentes espacios para disfrutar de desayunos y meriendas alrededor de la enorme piscina. El sector pileta cuenta con amplios camastros dobles revestidos con textiles de rayas marineras en celeste y blanco, acompañados por almohadones amarillos y protegidos por diversos parasoles cuadrados que permite resguardarse de los rayos ultraviolestasl.

Vacaciones de Zaira Nara en Ibiza junto a sus hijos | Instagram

La habitación estilo colonial que conectan con la identidad de Zaira Nara

La habitación elegida por Zaira Nara también refleja el espíritu de Ibiza a través de una estética de inspiración colonial, un estilo que no solo representa parte de la identidad de la isla, sino que también dialoga con la impronta y la idiosincrasia de la experta fashionista. Este ambiente se caracteriza por una decoración minimalista, con paredes blancas, líneas simples y una marcada presencia de madera natural en las aberturas y los marcos, además de baldosas rústicas que aportan calidez y personalidad a cada espacio.

La propiedad cuenta también con un amplio balcón, uno de los rincones preferidos de Zaira, desde donde suele contemplar la puesta del sol y disfrutar de sus infaltables mates. El espacio combina la serenidad de la decoración con la conexión permanente con el entorno natural. Por fuera de la isla, sumó actividades acuáticas en lancha y paseos en jeep, entre otras aventuras.

Vacaciones de Zaira Nara en Ibiza junto a sus hijos | Instagram

Para los más chicos, el alojamiento ofrece una zona especialmente pensada para el entretenimiento y la aventura. Allí, Viggo se mostró disfrutando de una colorida palestra de escalada, mientras que a pocos metros también había una tabla de surf, en sintonía con la propuesta deportiva y playera que atraviesa toda la experiencia.

Viggo, el hijo de Zaira | Instagram

Con esta propuesta, la casa que eligió Zaira Nara para disfrutar de unos días junto a sus hijos se transformó en un regio integral, con espacios pensados tanto para el descanso como para el entretenimiento de los más chicos. La modelo encontró en este rincón de la isla una opción ideal para compartir junto a Malaika y Viggo estas vacaciones de invierno.