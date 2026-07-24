Así es el exclusivo hotel donde se hospeda Zaira Nara con sus hijos en Ibiza: tres piscinas, spa y una reserva natural

Después de pasar casi un mes en Estados Unidos cubriendo el Mundial de Fútbol 2026, Zaira Nara hizo una pausa en su agenda y viajó a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones junto a sus hijos, Malaika y Viggo. Desde la isla española, la modelo compartió distintas postales de su estadía acompañadas por la frase "Slow is the new sexy", reflejando el espíritu relajado de esta escapada.

Zaira Nara en Ibiza

Para su descanso, Zaira Nara eligió Casa Munich, un exclusivo hotel boutique de cuatro estrellas ubicado en pleno Parque Natural de Ses Salines. Rodeado de naturaleza y a pocos kilómetros de Playa d'en Bossa, el alojamiento combina privacidad, confort y una propuesta pensada para quienes buscan desconectarse sin renunciar al lujo.

La elección de Zaira Nara en Ibiza

Casa Munich se encuentra en Sant Josep de sa Talaia, a unos seis kilómetros de la ciudad de Ibiza y a solo cinco del aeropuerto. El complejo que eligió Zaira Nara cuenta con cerca de 30 habitaciones y apartamentos de estilo rústico mediterráneo, decorados con detalles balineses que aportan un aire cálido y sofisticado a cada uno de sus espacios.

Malaika, hija de Zaira Nara

Además de su entorno privilegiado dentro de la reserva natural, el hotel ofrece una amplia propuesta de bienestar con spa, sauna, gimnasio, clases de yoga, pistas de tenis, bicicletas de uso gratuito y servicio de alquiler de autos. Las tarifas parten de los 300 euros por noche, dependiendo de la temporada y del tipo de alojamiento elegido.

Tres piscinas para disfrutar de una estadía a medida

Uno de los mayores atractivos del hotel elegido por Zaira Nara son sus tres piscinas exteriores, diseñadas para ofrecer experiencias diferentes según el perfil de cada huésped. La piscina principal funciona como el corazón del hotel, con tumbonas dobles, restaurante, servicio de bar y música ambiental, mientras que otra está reservada exclusivamente para adultos que buscan un ambiente tranquilo y relajado.

El complejo también dispone de una piscina familiar rodeada de palmeras y con un espacio de juegos contiguo para los más pequeños, lo que la convierte en una opción ideal para quienes viajan con niños. Con esta combinación de naturaleza, exclusividad y servicios de primer nivel, el hotel se transformó en el refugio elegido por Zaira Nara para disfrutar de unos días de relax junto a sus hijos antes de retomar sus compromisos profesionales.