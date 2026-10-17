Germán Martitegui a sus 60 años: "Me traían un bebé y salía corriendo"

Germán Martitegui vivió una transformación personal después de su primera experiencia en MasterChef Junior. El chef, que hoy es papá de Lorenzo y Lautaro, recordó cómo el contacto con los chicos durante el programa modificó su manera de relacionarse con los más pequeños y terminó marcando una etapa importante de su vida.

Germán Martitegui y su inesperada confesión en MasterChef Junior

La confesión de Germán Martitegui sobre la paternidad se dio durante el estreno de la nueva temporada del reality culinario de Telefe, que comenzó este viernes 16 de octubre con la conducción de Vero Lozano. Al presentar al jurado, la psicóloga hizo referencia al vínculo especial que une al chef con el formato infantil y destacó que aquella primera edición coincidió con un cambio fundamental en su historia personal.

Germán Martitegui junto a sus dos hijos en Cerro Castor

“Un dato no menor porque la primera también modificó tu vida porque después de esto, digamos, vinieron tus hijos”, le comentó la líder de Cortá por Lozano. “Para mí es espectacular porque hice la primera”, aseguró ante la conductora sobre su participación en 2015.

Además, Germán Martitegui no dudó en reconocer el impacto que tuvo aquella experiencia. “Yo era de esas personas que me traían un bebé y me decían ‘sostenelo’ y salía corriendo. Y después terminé jugando a la mancha con todos los chicos en la cocina y más tarde fui papá”, contó, en una de las revelaciones más personales de la presentación.

Germán Martitegui reveló que tomó la decisión de ser papá después de participar de MasterChef Junior

Así fue el estreno de MasterChef Junior: participantes, jurados y cuál fue el pico de rating

La nueva edición de MasterChef Junior debutó este viernes por Telefe con la conducción de Vero Lozano y un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. El reality reunió a 14 chicos y chicas apasionados por la cocina, que se enfrentaron a su primer desafío en duplas y tuvieron que preparar hamburguesas smash con distintos acompañamientos.

En materia de audiencia, el programa comenzó con 9,9 puntos de rating, trepó a 10,2 durante la preparación de los platos y alcanzó un pico de 11,8 puntos. De esta manera, logró liderar la televisión abierta en una noche atravesada por la transmisión del partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura. Según la medidora Ibope, el estreno fue seguido por más de 740.000 individuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ciclo tendrá una emisión semanal y también podrá verse a través de otras plataformas. Además, el estreno contó con una transmisión especial de Streams Telefe, con Juli Castro y Mernuel, que convocó a más de 40.000 usuarios conectados para seguir y comentar en vivo lo que sucedía en la cocina.